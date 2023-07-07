Студенты Княгининского университета прошли производственную практику на АПЗ

Фото: Екатерина Ядрова

Студенты Нижегородского государственного инженерно-экономического университета из Княгинина прошли на Арзамасском приборостроительном заводе производственную практику. Как рассказали на предприятии, практика проводилась в рамках подписанного недавно соглашения о сотрудничестве между АПЗ и вузом по подготовке и трудоустройству выпускников.

Практику прошли 34 студента. Сначала ребята познакомились с историей АПЗ, с работой цехов, а затем сами влились в производственную атмосферу.

Учащиеся 3 курса, которые получают среднее профессиональное образование, проходили практику в сборочных цехах №49 и №55; третьекурсники-бакалавры, получающие высшее образование, работали в отделе главного конструктора – в КБ-14 и КБ-19.

Так, в КБ-19 студенты знакомились с профессиями инженера-электроника и инженера-программиста: учились читать схемы, делать анализ, изучали программные продукты. За практикантами были закреплены опытные сотрудники, которые наблюдали за прогрессом в их работе, направляли, давали рекомендации.

А в цехе №55 практиканты работали на участке РЭКО. Как рассказал мастер участка Алексей Кремнёв, студенты выполняли работу разного уровня сложности: от обжатия клемм на проводах до настройки и проверки функционирования блока управления электрокотла. Он отметил, что теоретические знания у ребят хорошие, и к концу практики они почти не уступали опытным работникам.

Замначальника отдела кадров по развитию персонала Алексей Бойчук сообщил, что в планах у АПЗ - создать на базе Княгининского университета учебно-производственный участок, где ребята будут оттачивать навыки по таким профессиям как слесарь-сборщик АП и монтажник РЭАиП на сборке электрокотлов "РЭКО". Благодаря этому студенты будут полностью готовы к практике на предприятии.

Также обсуждается открытие в университете базовой кафедры для подготовки кадров с высшим инженерным образованием по тем направлениям, которые необходимы приборостроительному заводу.