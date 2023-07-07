Всероссийский семейный фестиваль "Исконь-2023" пройдет в Нижегородской области 27-30 июля Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

С 27 по 30 июля в д. Филипповское г.о.г. Бор, на берегу реки Линда пройдет Всероссийский семейный фестиваль "Исконь-2023".

Ежегодное мероприятие проводится представителями нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" при поддержке министерства социальной политики региона.

Фестиваль проходит в Нижегородской области с 2011 года. Он направлен на сохранение исконных народных традиций и их адаптацию к современности, а также на культивирование образовательных и воспитательных методик и программ, которые позволят сберечь культурные и семейные ценности России.

Участниками фестиваля по традиции станут жители множества регионов страны: активные творческие личности, молодые и уже состоявшиеся семьи, в том числе многодетные семьи, а также дети и подростки.

Организаторы подготовили развлечения для всех возрастных групп. Гостей ждут мастер-классы по гончарному искусству, резьбе по дереву, лозоплетению, вышивке и вязанию, созданию сувенирных изделий, семинары по народной кухне. Участники смогут ознакомиться с народными видами спорта, такими как кила, лапта, таврели (русские шахматы) и городки, принять участие в турнире по боям на "мечах", обучиться игре на исконно русских музыкальных инструментах.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, в течение четырех дней на площадке будут организованы народные песнопения и игры, хороводы, рыбалка, ярмарка, пройдут встречи с интересными людьми и праздничный гала-концерт.

С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться по ссылке. Страница фестиваля во "ВКонтакте": https://vk.com/iskon_fest.

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