Гиды-координаторы начали работу в Нижегородском кремле Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижегородском кремле начали свою работу гиды-координаторы.

Такая практика была введена для информирования гостей города и нижегородцев по вопросам функционирования Кремля, музеев, храмов и организаций, расположенных на территории крепости, а также для координирования посетителей и работы с экскурсионными группами.

Как сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, в обязанности гидов входит осмотр территории с целью контроля соблюдения правил, установленных в Кремле.

По данным управления, за 6 месяцев 2023 года Нижегородский кремль посетило уже более 6,5 млн человек, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

"Приятно видеть, что наш регион становится все более привлекательным и приоритетным направлением среди туристов. Знакомство с Нижним Новгородом, как правило, начинается с посещения его исторического центра – Нижегородского кремля. Наша задача – сделать это посещение максимально комфортным, интересным и запоминающимся. Для этих целей и была организована работа кремлевских гидов-координаторов", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин.

Как заявил исполняющий обязанности управляющего делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников, гиды будут подсказывать посетителям, где находится тот или иной музей, какие мероприятия сейчас проходят на территории крепости.

"При необходимости они ответят на вопросы о том, где можно купить билеты на экскурсию по кремлевской стене, где находятся манеж, Губернаторский сад, отделение почты. Кроме того, наши гиды-координаторы имеют профильное образование и могут провести экскурсию для взрослых и детей", - добавил Юрий Бортников.

Специалистов обеспечили планшетами и идентификационными бейджами. У них специально оформленная одежда с использованием логотипа Кремля. Территория, которую они обслуживают, включает сам Нижегородский кремль, Кремлевский бульвар и Чкаловскую лестницу.