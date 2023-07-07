Нижегородская молодежь может принять участие во Всероссийском форуме социального призвания

Фото предоставлено Федеральным агентством по делам молодежи
Молодежь Нижегородской области может принять участие во Всероссийском форуме социального призвания платформы «Росмолодёжь.События», который пройдет с 8 по 11 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге.
Форум соберет 600 молодых людей со всей России – не только представителей профессий социальной сферы, но и детей от 14 до 17 лет, которые связывают свое будущее со служением людям. Вместе участники сформируют образ будущего социальной сферы и стратегию развития отрасли в стране.
Организаторы отмечают, что форум создаст площадку для обмена опытом и лучшими практиками среди молодых специалистов и позволит экспертному сообществу обсудить достижения и актуальные вопросы в сфере некоммерческого сектора, место и роль НКО в социально-экономическом развитии города, способы повышения эффективности деятельности НКО, вопросы взаимодействия с органами государственной власти.
Цель форума – мотивировать молодых людей, которые выбрали своей миссией служение людям, так как сфера социального обслуживания требует больших эмоциональных затрат.
По информации Федерального агентства по делам молодежи, к участию в форуме приглашаются специалисты социальных учреждений, внебюджетных фондов и служб занятости, журналисты и блогеры, работающие в социальной сфере, студенты профильных вузов, социальные волонтеры, представители НКО. В этом году принять участие в форуме смогут и школьники от 14 лет, которые хотят связать свое будущее с социальной сферой.
В программе форума запланированы лекции, мастер-классы и практикумы по четырем трекам: "Эффективная занятость", "Жизнь без границ", "Инфраструктура заботы", "Социальные кросс-коммуникации".
У участников форума будет возможность представить собственные проектные инициативы в социальной сфере на грантовом конкурсе Росмолодежи платформы "Росмолодежь.Гранты". Победителей определит экспертное жюри по итогам комплексной проверки и публичной защиты. В преддверии форума также будут запущены акции добрых дел в рамках Всероссийской программы взаимопомощи #МыВместе.
Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.
Чтобы принять участие во Всероссийском форуме социального призвания, необходимо пройти регистрацию на платформе events.myrosmol.ru и выполнить задания. Регистрация продлится до 25 июля 2023 года. Участие в форуме бесплатное.
«Росмолодежь.События» – специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи, которая объединяет все мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов), так и единовременные масштабные мероприятия, например, международный форум гражданского участия #МыВместе, фестиваль детства и юности "Большая перемена" и другие.
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