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Общество

Нижегородская молодежь может принять участие во Всероссийском форуме социального призвания

15 июля 2023 11:06  [73] Общество
Фото предоставлено Федеральным агентством по делам молодежи

Фото предоставлено Федеральным агентством по делам молодежи

Молодежь Нижегородской области может принять участие во Всероссийском форуме социального призвания платформы «Росмолодёжь.События», который пройдет с 8 по 11 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге.

Форум соберет 600 молодых людей со всей России – не только представителей профессий социальной сферы, но и детей от 14 до 17 лет, которые связывают свое будущее со служением людям. Вместе участники сформируют образ будущего социальной сферы и стратегию развития отрасли в стране.

Организаторы отмечают, что форум создаст площадку для обмена опытом и лучшими практиками среди молодых специалистов и позволит экспертному сообществу обсудить достижения и актуальные вопросы в сфере некоммерческого сектора, место и роль НКО в социально-экономическом развитии города, способы повышения эффективности деятельности НКО, вопросы взаимодействия с органами государственной власти.

Цель форума – мотивировать молодых людей, которые выбрали своей миссией служение людям, так как сфера социального обслуживания требует больших эмоциональных затрат.

По информации Федерального агентства по делам молодежи, к участию в форуме приглашаются специалисты социальных учреждений, внебюджетных фондов и служб занятости, журналисты и блогеры, работающие в социальной сфере, студенты профильных вузов, социальные волонтеры, представители НКО. В этом году принять участие в форуме смогут и школьники от 14 лет, которые хотят связать свое будущее с социальной сферой.

В программе форума запланированы лекции, мастер-классы и практикумы по четырем трекам: "Эффективная занятость", "Жизнь без границ", "Инфраструктура заботы", "Социальные кросс-коммуникации".

У участников форума будет возможность представить собственные проектные инициативы в социальной сфере на грантовом конкурсе Росмолодежи платформы "Росмолодежь.Гранты". Победителей определит экспертное жюри по итогам комплексной проверки и публичной защиты. В преддверии форума также будут запущены акции добрых дел в рамках Всероссийской программы взаимопомощи #МыВместе.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.

Чтобы принять участие во Всероссийском форуме социального призвания, необходимо пройти регистрацию на платформе events.myrosmol.ru и выполнить задания. Регистрация продлится до 25 июля 2023 года. Участие в форуме бесплатное.

«Росмолодежь.События» – специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи, которая объединяет все  мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов), так и единовременные масштабные мероприятия, например, международный форум гражданского участия #МыВместе, фестиваль детства и юности "Большая перемена" и другие.

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