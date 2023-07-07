Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2023 12:35  [118] Выпускники Военного учебного центра ННГУ проходят сборы в Южном военном округе
15 июля 2023 11:06  [136] Нижегородская молодежь может принять участие во Всероссийском форуме социального призвания
15 июля 2023 10:08  [171] Гиды-координаторы начали работу в Нижегородском кремле
14 июля 2023 18:42  [285] Участок улицы Алексеевской в Нижнем Новгороде будет перекрыт 16-17 июля
14 июля 2023 17:45  [288] Уровень обработки ТКО в России по итогам первого полугодия 2023 года составил 52,9%
14 июля 2023 17:22  [389] Участок дороги Павлово - Сосновское - Лесуново – Мухтолово отремонтировали по нацпроекту
14 июля 2023 16:08  [294] Новый нацпроект по внедрению экономики данных запустят в России
14 июля 2023 14:45  [424] Более 1000 детей планируется набрать в Автозаводский и Верхнепечерский корпуса "Школы 800" на 2023-2024 учебный год
14 июля 2023 14:17  [321] Яблони будут высажены на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде
14 июля 2023 13:52  [310] Серия бесплатных мастер-классов по дрессировке собак стартовала в Нижнем Новгороде
Общество

Выпускники Военного учебного центра ННГУ проходят сборы в Южном военном округе

15 июля 2023 12:35  [118] Общество

В этом году студенты ННГУ впервые проходят учебные сборы не только в Западном, но и Южном военном округе. 

Об этом в телеграм-канале сообщил и.о. ректора ННГУ Олег Трофимов.

Будущие солдаты и офицеры запаса там присягнули на верность Отечеству, приняв Военную присягу. Проводятся учебные стрельбы, ребятам предстоит еще итоговая аттестация и присвоение воинских званий.

"Обучение в Военном учебном центре при ННГУ им. Н.И. Лобачевского даёт возможность стать военным, получив при этом диплом о высшем образовании гражданского вуза", - отметил Олег Трофимов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия ННГУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph