Выпускники Военного учебного центра ННГУ проходят сборы в Южном военном округе Общество

В этом году студенты ННГУ впервые проходят учебные сборы не только в Западном, но и Южном военном округе.

Об этом в телеграм-канале сообщил и.о. ректора ННГУ Олег Трофимов.

Будущие солдаты и офицеры запаса там присягнули на верность Отечеству, приняв Военную присягу. Проводятся учебные стрельбы, ребятам предстоит еще итоговая аттестация и присвоение воинских званий.

"Обучение в Военном учебном центре при ННГУ им. Н.И. Лобачевского даёт возможность стать военным, получив при этом диплом о высшем образовании гражданского вуза", - отметил Олег Трофимов.