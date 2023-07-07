Выпускники Военного учебного центра ННГУ проходят сборы в Южном военном округе

В этом году студенты ННГУ впервые проходят учебные сборы не только в Западном, но и Южном военном округе.
Об этом в телеграм-канале сообщил и.о. ректора ННГУ Олег Трофимов.
Будущие солдаты и офицеры запаса там присягнули на верность Отечеству, приняв Военную присягу. Проводятся учебные стрельбы, ребятам предстоит еще итоговая аттестация и присвоение воинских званий.
"Обучение в Военном учебном центре при ННГУ им. Н.И. Лобачевского даёт возможность стать военным, получив при этом диплом о высшем образовании гражданского вуза", - отметил Олег Трофимов.
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