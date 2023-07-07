Жители Навашинского округа выдвинули идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области Общество

Жители городского округа Навашинский выдвинули 45 предложений для включения в стратегию развития Нижегородской области, которая актуализируется по инициативе губернатора Глеба Никитина.

В стратегической сессии, которая прошла в муниципалитете, приняли участие более 80 человек – активисты Навашина, жители, заинтересованные в развитии территории, представители общественных организаций, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса.

"Навашино прочно связано с судостроением. В этой отрасли работают настоящие профессионалы, сердцем связанные с рекой. Вместе с этим есть и другие перспективные направления развития, необходимые ресурсы для роста. Знаю, что здесь живут неравнодушные и активные люди, искренне болеющие за судьбу родной земли. С их подачи был реализован большой проект по водоснабжению, решены многие вопросы, которые волновали жителей. Уверен, что совместная работа даст плоды и в дальнейшем", – отметил Глеб Никитин, комментируя проведение дискуссии в округе.

Стратегическую сессию в Навашине провел депутат ЗС НО Алексей Антонов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"Здорово, что жители пришли с уже заготовленными идеями, а еще много предложений родилось в ходе обсуждения. Поговорили и о разработке туристических маршрутов по уникальным местам, о дальнейшем оснащении парков и скверов, о развитии спортивных объектов, возможностях для молодежи", - рассказал Алексей Антонов.

Как сообщила глава местного самоуправления городского округа Навашинский Татьяна Берсенева, по итогам реализации действующей стратегии развития региона с 2018-го по 2022 год в муниципалитете было построено более 48 тыс. кв. м жилья, капитально отремонтировано 24 многоквартирных дома. В рамках обновления дорожной сети в округе отремонтировали 26 км дорог местного и 68,5 км дорог регионального значения. Газифицировано 26 населенных пунктов, в программе догазификации приняло участие 112 домовладений.

Кроме того, в округе развивается бизнес и сельское хозяйство. Сейчас на долю субъектов малого и среднего предпринимательства, количество которых достигло 457, приходится почти 11% в структуре общей отгрузки продукции и услуг. Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства оказывает свыше 1000 услуг ежегодно, с 2020 года в округе действуют "окна" центра "Мой бизнес", созданного в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Число самозанятых в округе только с 2020 года выросло в 9 раз, до 639.

В ходе стратсессии каждый мог высказать свое мнение о том, какие достижения района наиболее значимы, какие направления являются самыми актуальными для развития в ближайшем будущем.

"Участники сессии – это лидеры общественного мнения, активные жители, руководители предприятий и организаций, которые заинтересованы в том, чтобы наш городской округ динамично развивался. Основные направления – это улучшение качества жизни, здравоохранение, образование, дорожное строительство", - сказала Татьяна Берсенева.

Многие навашинцы отметили значимость уже реализованного проекта "Чистая вода" и необходимость обновления сетей холодного водоснабжения в будущем.

Как пояснил руководитель предприятия "Жилкомсервис" Леонид Гаврилов, секция "Пространство", которую он представлял, рассматривала предложения об улучшении качества водоснабжения, модернизации сети, обеспечении водой тех участков, где она централизованно еще не проведена.

"Ситуация с чистой водой значительно улучшилась за минувшие пять лет, – подчеркнул Леонид Гаврилов. – Теперь на повестке дня – модернизация и замена оставшейся части сетей, после которой мы будем полностью обеспечены чистой водой".

"Сегодня участники встречи выдвинули много идей, связанных с развитием агротуризма в нашем городском округе, субсидированием субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержкой предприятий, которые инвестируют в развитие социальной сферы. За последние пять лет у нас наблюдается рост субъектов малого и среднего предпринимательства, а также увеличивается число самозанятых. То есть люди выходят на новый уровень предпринимательства, предлагая свои товары и услуги, что также позволяет округу развиваться", – сказала директор Навашинского центра поддержки и развития предпринимательства Марина Ерышева.

Предложения по социальному развитию округа внесли и представители секции "Экономика".

"Мы с коллегами сформулировали ряд идей, посвященных строительству жилья для молодых врачей и педагогов, оборудованию пляжей для жителей городского округа, закупке новых комфортабельных автобусов и увеличению количества их рейсов", – рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения городского округа Навашинский Ольга Роньжева.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 14 отраслевых стратегических сессий. Всего для актуализации стратегии развития Нижегородской области запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.