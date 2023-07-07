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Политика

Итоги работы форума "Дигория" подвели в Нижнем Новгороде

15 июля 2023 13:47  [99] Политика
Фото предоставлено организаторами форума

Фото предоставлено организаторами форума

В последний день форума «Дигория», который проходил в Нижнем Новгороде с 10 по 14 июля, состоялась презентация проектов участников по профильным направлениям, вручение III Национальной премии «Дигория» и награждение победителей конкурса «Росмолодёжь.Гранты».

В течение всей недели участники вместе со своими наставниками разрабатывали проекты в рамках пяти профильных направлений: «Молодежь и страна», «Социально-политическая экспертиза», «Образование и просвещение», «Медиа и коммуникации», «Политические технологии». Докладчики выступили с презентацией и сразу получили «обратную связь» от экспертов.

Одним из приглашенных экспертов был первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

 «Успешность и конкурентоспособность страны определяется масштабом мечты. Вопрос лишь в том, о чем будет мечтать будущее поколение. И участникам «Дигории» я хочу пожелать, прежде всего, смелости мечты», — сказал Сергей Кириенко, обращаясь к участникам форума.

По информации организаторов форума, после презентации проектов состоялось торжественное вручение III Национальной премии «Дигория». Экспертный совет премии выбрал девять лучших специалистов в области общественно-политических наук.

В номинации «Политические исследования»: лауреат I степени - Владислав Федоров, лауреат II степени - Мария Ильичева, лауреат III степени - Сергей Ушкин.

В номинации «Политические коммуникации»: лауреат I степени — Артемий Атаманенко, лауреат II степени - Александр Пугачев, лауреат III степени - Полина Казанцева.

В номинации «Политические технологии»: лауреат II степени — Екатерина Голубенко, лауреаты III степени - Анастасия Павлюченкова и Ксения Видная.

Каждый из них получит возможность воспользоваться специальными программами трудоустройства, членство в экспертном клубе «Дигория», закрытые образовательные программы, а также возможность общения с наставниками премии из числа ведущих экспертов общественно-политической сферы.

Также в рамках форума состоялось награждение победителей конкурса «Росмолодёжь.Гранты».

Победителями стали: Динара Тулегенова — проект «Молодежная исследовательская мастерская», Мария Самоделкина — проект «Волонтерский центр поддержки участников СВО и их семей», Екатерина Набатникова — проект «Стресс-СТОП: Повышение уровня стрессоустойчивости молодых сотрудников УИК и ТИК», Игорь Распопов — «Образовательный проект «Журналистик», Галина Райченко — проект «Образовательная лаборатория родительства «Мое чудо».

Победители получат финансовую поддержку для реализации своих идей на общую сумму свыше трех миллионов рублей.

 

Справка:

Всероссийский форум «Дигория» — это площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-гуманитарных наук и для практиков общественно-политической сферы.  В рамках форума проходят мастер-классы от политических и общественных деятелей, лекции профессоров ведущих вузов России, а также награждение победителей Национальной премии «Дигория».

III Национальная премия «Дигория» учреждена Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Ее цель — выявить лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере.

Сайт форума: https://digoriya.ru/.

 

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