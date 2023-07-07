Свыше 50 площадок для людей всех возрастов открыли в Нижегородской области в рамках спортмарафона "Сила России" Спорт

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

В Нижегородской области в рамках спортмарафона "Сила России" открыто более 50 площадок для жителей всех возрастов.



Партия "Единая Россия" вместе с партнерами проекта провела почти 3 тысячи мероприятий: сдачу норм ГТО, семейные спортивные праздники в ПВРах, военных городках, тренировки по национальным видам спорта.



"Мы специально подготовили площадки для детей, семей, людей с инвалидностью, граждан пожилого возраста. Участие в них дает возможность стать обладателем уникальных призов от олимпийских чемпионов. Их мы разыграем в конце нашего марафона в августе", - сообщила председатель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.



В Нижегородской области в рамках марафона открыто более 50 спортивных площадок. В течение лета для всех желающих проходят бесплатные занятия в спортивных центрах, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача норм ГТО, сообщили в пресс-службе НРО "Единой России".



"С 1 июня на территории Нижегородской области проводится марафон "Сила России" для жителей всех возрастов. Марафон стартовал 1 июня в нижегородском парке "Швейцария" с открытия центра спортшколы "Радий". На новой площадке оборудованы два зала для тренировок с профессионалами по каратэ, художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и чир спорту. Кроме того, в рамках марафона реализуется проект "Парк – ГТО" для всех желающих попробовать свои силы в сдаче нормативов. Настоящим праздником спорта стал большой футбольный фестиваль среди школьников, в котором приняли участие почти 300 юных любителей футбола со всей области. В Дзержинске прошел фестиваль спорта и здоровья для студентов", - рассказал региональный координатор партпроекта "Детский спорт", директор спортивной школы «Радий» Владимир Поддымников.



Координатор партпроекта сообщил, что также мастер-классы и занятия проходят на площадках, которые организует Штаб общественной поддержки партии.



"Совместно со Штабом общественной поддержки для нижегородцев старшего возраста проводятся занятия по северной ходьбе, также организуем занятия по йоге, тренировки на воркаут-площадках, во дворах. Молодогвардейцы проводят мастер-классы по различным видам спорта для ребят с Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения. Сейчас в регионе организовано более 50 площадок, запланировано проведение порядка 100 различных спортивных мероприятий и акций", - добавил Владимир Поддымников.



Напомним, "Единая Россия" запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон "Сила России". В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.



Инициативу поддержали более 1000 некоммерческих организаций. В числе партнеров марафона Российская Федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, ДОСААФ и другие.



В Нижегородской области организаторами марафона выступают региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия", областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, Штаб общественной поддержки.



Завершится марафон праздничным фестивалем ко Дню физкультурника, который отмечается в этом году 12 августа. Тогда же пройдёт розыгрыш призов от именитых спортсменов.



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