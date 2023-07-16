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Культура и отдых

Первый театральный фестиваль "Специфик" пройдёт в Нижнем Новгороде в августе

16 июля 2023 17:18  [67] Культура и отдых

Первый театральный фестиваль "Специфик" (18+) пройдёт в Нижнем Новгороде в августе на площадке ЦТМ. Нижегородцев познакомят с новаторскими проектами, призванными расширить представления зрителей о современном театре. Драматургические тексты и экспериментальные постановки будут перенесены с привычной зрителю сцены на улицы и в пространства города.

Как рассказали организаторы, программа мероприятия будет разделена на два этапа - с 4 по 6 и с 11 по13 августа - и представлена в виде трёх смысловых частей: "Текст в городе", "Эксперимент" и "Город как арт-пространство".

Центральный блок "Текст в городе": приглашённые режиссёры Филипп Гуревич, Владимир Данай и другие представят шесть site specific спектаклей на известных городских площадках.

Второй блок — "Эксперимент": посвящение Нижнему Новгороду от местных жителей, которые смогут воплотить свои театральные идеи под кураторством профессионалов после отбора в опен-колле. Оставить заявку можно по ссылке.

Третий блок "Город как арт-пространство": взаимодействие зрителей с пространством города через ландшафт, гастрономию и стрит-арт. Эксперты по каждому направлению создадут ситуативные театральные инсталляции, связанные с городским контекстом.

"Фестиваль "Специфик" — это проект, объединяющий театр с городом, его локальными кодами, институциями и креативным сообществом. Это большой шаг для нас, развития site-specific направления в Нижнем Новгороде и для появления новых совместных идей в театре, музыке и искусстве в целом", - отметил генеральный продюсер фестиваля Евгений Пыхтин.

Фестиваль организует Центр театрального мастерства при поддержке гранта "Команды креативных практик" от АНО "Центр 800".

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Теги:
Театры Фестиваль
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