День оказания бесплатной юридической помощи гражданам пройдёт в Нижегородской области 21 июля

На площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" 21 июля будет организован День оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
Как сообщили в НРО партии, мероприятие пройдёт при поддержке региональной общественной приёмной партии и Нижегородского регионального отделения "Ассоциации юристов России".
Приём граждан проведут члены регионального отделения "Ассоциации юристов России", представители Нижегородской областной нотариальной палаты, Палаты адвокатов Нижегородской области, а также специалисты региональной общественной приёмной партии, аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.
Мероприятие запланировано 21 июля 10:00 до 16:00.
Предварительная запись по телефонам: 8 (831) 435-13-81 и 8 (831) 435-13-91.
Адрес Штаба общественной поддержки: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+