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Общество

День оказания бесплатной юридической помощи гражданам пройдёт в Нижегородской области 21 июля

17 июля 2023 09:43  [105] Общество

На площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" 21 июля будет организован День оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Как сообщили в НРО партии, мероприятие пройдёт при поддержке региональной общественной приёмной партии и Нижегородского регионального отделения "Ассоциации юристов России".

Приём граждан проведут члены регионального отделения "Ассоциации юристов России", представители Нижегородской областной нотариальной палаты, Палаты адвокатов Нижегородской области, а также специалисты региональной общественной приёмной партии, аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.

Мероприятие запланировано 21 июля 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефонам: 8 (831) 435-13-81 и 8 (831) 435-13-91.

Адрес Штаба общественной поддержки: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а.

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Теги:
Единая Россия Штаб общественной поддержки Юрпомощь
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