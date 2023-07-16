Айдентика и фирменный стиль - в чем разница между ними?

Многие заказчики считают, что визуальная айдентика и фирменный стиль компании – это одно и то же. Но специалисты, занимающиеся созданием брендинга, прекрасно знают, что эти понятия не являются синонимами. Да, они пересекаются и имеют много общего, но разница все же есть. О ней и поговорим.

Особенности айдентики

Айдентикой называют набор графических, цветовых, звуковых и текстовых элементов, которые:

Повышают узнаваемость бренда;

Транслируют его ценности и идеологию;

Вызывают у потребителей определенные ассоциации;

Помогают отстроиться от конкурентов;

Эмоционально цепляют аудиторию.

Приведем простой пример. О чем вы думаете, когда видите белые буквы на красном фоне и слышите ролик «Праздник к нам приходит!»? Правильно, о Кока-Коле! Какие ассоциации у вас возникают при взгляде на бутылку с этим напитком? Молодежные тусовки, ужин в домашнем кругу, новогодняя суета, аромат праздничных блюд? Этот комплекс идеологии и визуальных констант и есть элементы айдентики.

В переводе с английского название термина означает «идентичность». Она присутствует везде: на сайте, в логотипе, мерче, названии, tone of voice. Сюда же относят слоган, дескриптор, упаковку, а также запахи и звуки – в общем, все то, что можно услышать, увидеть, потрогать, ощутить органами чувств.

Разработка айдентики – сложный творческий процесс, предполагающий тщательное изучение конкурентов, психологии потребителя, его болей и желаний. Сотрудники брендинговых агентств в буквальном смысле создают «лицо» компании – запоминающийся образ, который выделит ее среди десятков конкурентов.

Профессионально разработанная идентификация создает имидж успешной и процветающей компании, укрепляет лояльность целевой аудитории, увеличивает продажи, оптимизирует расходы на проведение рекламных акций, сплачивает коллектив в одну классную команду. Айдентика нужна всем, но особенно в ней нуждаются представители среднего и крупного бизнеса, стремящиеся к успеху и повышению дохода.

Что такое фирменный стиль?

Фирменный стиль представляет собой набор визуальных составляющих, которые размещаются на разных носителях и представляют компанию на рынке. Его основные элементы:

Логотип;

Шрифт;

Фирменные цвета;

Корпоративный герой;

Правила верстки рекламных макетов;

Графика (иконки, иллюстрации, паттерны);

Уникальные предметы.

Фирменный или корпоративный стиль усиливает позиционирование, повышает ценность бренда в глазах клиентов, выделяет его среди остальных.

Так в чем же отличие?

Разница между айдентикой и корпоративным стилем заключается в широте этих понятий. Так, идентификацию считают более обширной, ведь она несет в себе отражение приоритетов и целей компании, ее посыл целевой аудитории и видение бизнеса. Например, логотип – это компонент идентификации, но способ его применения вместе с цветами и другими графическими составляющими относят к фирменному стилю.

Весомое отличие между этими терминами состоит и в сложности разработки. Если над корпоративным стилем может спокойно работать один хороший дизайнер, то создание айдентики требует привлечения целой команды специалистов. Это масштабный и сложный этап в работе каждой компании, которая планирует достигать определенных высот.

Реклама. ООО "Волга Волга Бренд Айдентити". ИНН 7840447510 volga-volga.com Kra23aiMh