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Компания "ТентСиб"

17 июля 2023 11:12  [92]

"ТентСиб" - популярная компания, которая занимается продажей тентовых покрытий, а также пологов по доступной цене и в отличном качестве. Производственно-торговая компания не первый год на рынке и за этот промежуток времени успела зарекомендовать себя с положительной стороны. И если покупатель обратится в компанию, то он может быть уверен в том, что найдет все необходимое.

Что касается качества продукции, то она на высоте. Найти что-то подобное в других организациях вряд ли получится. Зато у нас можно купить все необходимое и не переживать, что в процессе эксплуатации возникнуть какие-то серьезные проблемы.

В данном направлении компания работает больше 6-ти лет. За эти годы была проведена большая работа, которая позволила выйти на максимальное качество, но при этом не завышать цену. Вся продукция, которая представлена в продаже, соответствует мировым стандартам и абсолютно безопасна.

Почему стоит выбрать именно нас?

Компаний, который предлагают свои клиентам брезент и другие материалы, немало, но "ТентСиб" заслуживает отдельного внимания. К основным преимуществам сотрудничества с нами можно отнести следующие критерии:

  1. Стоимость

Не стоит думать, что придется переплачивать и покупать нужную продукцию у посредников. Если обратится в нашу компанию напрямую, то можно купить все необходимое из первых рук и без наценки.

  1. Есть доставка

Наши клиенты могут быть уверены в том, что купленный ими товар будет доставлен до места. Мы не затягиваем с доставкой и привозим товар в строго установленное время.

  1. Быстрое изготовление

У нас достаточно оборудования и сырья, чтобы производить тенты https://nizhny-novgorod.tentisib.ru/tenty/tenty-uteplennye/ в короткие сроки. Заказы выполняются беспрерывно и клиентам не приходится ждать.

  1. Можно заказать нестандартный пошив изделия

К примеру, если нужно усилить углы или сделать полотно с вырезами в определенном месте, то мы все это сделаем. Производителями учитываются все пожелания заказчика.

  1. Используем профессиональное оборудование

Без специального оборудования в данной ситуации не обойтись, и оно у нас есть. К тому же, у нас работают высококвалифицированные специалисты, которые прекрасно понимают, как работать с оборудованием и как добиться максимальной прочности изделий.

  1. Используются только качественные и современные материалы

Мы используем материалы, которые можно с уверенностью назвать инновационными. Именно поэтому наши покупатели могут быть уверены в том, что они покупают действительно прочное изделие, которое прослужит ни один десяток лет.

Фото с сайта ИП Галкин Максим Викторович. tentisib.ru
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