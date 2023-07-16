Почти 145 сотрудников "Автобана" работают на 5 этапе скоростной автомагистрали М-12 Общество

Фото: “Автобан”

В июле на 5-м этапе скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" от компании "Автобан" задействованы 143 сотрудника и 67 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В текущем месяце на данном этапе М-12 ведутся работы по основному ходу и строительству транспортной развязки. В ближайших планах на 90% уложить земляное полотно транспортной развязки, на 80% выполнить основание из щебеночно-песчаной смеси С4, а также завершить ливневку и водоотвод проезжей части.

Также на этом этапе дорожникам поставлена задача выполнить устройство нижнего слоя покрытия на искусственных сооружениях. По основному ходу объекта М-12 дорожники обустраивают верхние слои основания и нижний слой покрытия. С 11 июля стартовала укладка верхнего слоя основания трассы.

Кроме того, за минувший месяц с асфальтобетонного завода в поселке Мухтолово было выпущено и уложено 65 тыс.тонн различных асфальтобетонных смесей. До конца июля на 4-м этапе М-12 запланировано устройство присыпных обочин, водоотводов с проезжей части, нижних и верхних слоев покрытия.

Кроме того, дорожные рабочие намерены завершить план по основному ходу участка км 265 – км 310.

Ранее сообщалось, что сотрудники "Автобана" выполняют работы на 6 этапе трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань".