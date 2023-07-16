Нижегородцы первыми в России посмотрели сериал "Макс и Гусь" Культура и отдых

Фото: ПАО “Ростелеком”

"Ростелеком" провел в Нижнем Новгороде предпремьерный показ сериала "Макс и Гусь" (18+) — спин-офф полюбившегося зрителям новогоднего замеса о провинциальных пацанах "Зёма 3". Зрители увидели первые две серии криминальной комедии. Все эпизоды сезона будут доступны на платформе Wink с 20 июля.

Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Премьеры линейки эксклюзивных проектов Originals Wink уже стали близки нижегородцам. Мы знакомили любителей кино с кухней киноиндустрии, проводили встречи с исполнителями главных ролей, приглашали зрителей на съемочные площадки. Когда актеры сходят со сцен, это вызывает живой интерес. Впереди любителей кино ждет много захватывающих историй".

Кинопоказ открыл Владимир Карпук, исполнивший роль Гуся. Актер приехал в родной город, чтобы представить новый фильм. Он рассказал, что в сериал "Зёма 3" его пригласили как постановщика трюков. Во время репетиций сценарист Семен Молоканов произнес: Володь, ты же Гусь!

Владимир Карпук, киноактер, режиссер, художественный руководитель Нижегородского экспериментального театра Next:

"На съемочной площадке подобралась потрясающая команда. Мы выступали соавторами и творцами вместе с режиссером и продюсерами. Нам разрешалось импровизировать, а для актера — это возможность раскрыться. В результате рождались живые сцены. Если говорить о съемочном процессе, то это очень тяжелый труд. Двухминутная сцена может сниматься с утра до ночи. Дальний план, средний план, крупный план… Как артист сыграл в предыдущей сцене, так же должен сыграть и в последующей. Представляете, какая должна быть концентрация, самоотдача и выносливость!"

У сериала сложилась своя аудитория. В атмосферной "Кинофактуре" собрались поклонники творчества Владимира Карпука. Зрители с удовольствием наблюдали за судьбой главных героев и их переживаниями.

Анна Добронравова, директор и актриса театра Next:

"Мы следим за карьерой Владимира и смотрим фильмы с его участием. Он много рассказывал о съемках сериала “Макс и Гусь”, поэтому мы с нетерпением ждали премьеры. На меня произвели впечатление и режиссерская, и операторская работа и, безусловно, игра Владимира. Снято очень жизненно".

В семисерийном комедийном проекте "Макс и Гусь" также снимались Никита Кологривый, Наталья Бардо, Дмитрий Богдан, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Снежана Самохина, Юлия Беретта и другие.