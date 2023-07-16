Региональный молодежный форум "Метеор" в Нижегородской области собрал около 400 участников из регионов России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Молодёжный форум "Метеор" стал одним из масштабных мероприятий в рамках программы "Нижний Новгород – Молодёжная столица России".

Как сообщили организаторы мероприятия - министерство молодежной политики Нижегородской области и центр молодежи "Высота" - всего в форуме приняло участие порядка 400 человек из разных регионов России, в том числе из Харцызска (ДНР).

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, которая пожелала успехов молодежным лидерам.

Образовательная часть форума включала в себя шесть направлений: "Движение навстречу" (волонтёрство), "Креативные индустрии", "Прямой эфир" (медиа), "Верный курс" (управление командами), "Сила мысли" (наука и технологии) и "Инвестируй в будущее" (бизнес).

"Наша команда относится к "Метеору" с большой любовью. Надеюсь, что все участники это почувствовали. Нижегородская область – регион первооткрывателей и первопроходцев. Это ещё раз доказывает статус Молодёжной столицы России, который наш регион получил первым в России", – отметила министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

С молодежными лидерами общались около 100 спикеров, серди которых были Егор Литвиненко (советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи), Екатерина Лебедева (министр кадровой политики Нижегородской области), Роман Пономаренко (руководитель проектного отдела "Доступная среда" АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области"), Любовь Широкова (заместитель министра образования и науки Нижегородской области), Андрей Вовк (журналист, член Общественной палаты Нижнего Новгорода), Майя Ковальски и Полина Юдина (основатели центра современного искусства "Терминал").

Для участников также была организована "Программа 2.0", которая включала спортивные активности, научно-популярные лекции, выступления известных нижегородских артистов.

В рамках форума "Метеор" состоялся Всероссийский конкурс молодёжных проектов от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Всего было подано 135 заявок, 68 человек смогли защитить проект. Итоги конкурса подвели на закрытии форума. "Метеор" – одна из семи площадок в Приволжском федеральном округе, на которой проводится этот конкурс.

Грантовую поддержку получили 33 человека из Нижегородской области на сумму 18,4 млн рублей. Самую большую сумму гранта получил проект "Лаборатория авторской музыки" (1,4 млн рублей).

Ранее сообщалось, что итоги работы форума "Дигория" подвели в Нижнем Новгороде.