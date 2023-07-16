Т Плюс выступила партнером Суперфинала чемпионата ПФО по баскетболу 3х3 среди команд учреждений среднего профессионального образования Спорт

14 июля в Нижнем Новгороде прошел Суперфинал чемпионата Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд учреждений среднего профессионального образования. Одним из партнеров спортивного праздника стало ПАО "Т Плюс".

На решающие игры в Нижний Новгород съехались победители отборочных соревнований из всех 14 регионов ПФО. Матчи Суперфинала проходили на территории Нижегородской ярмарки и принесли победу команде юношей Оренбургского автотранспортного колледжа им. В.Н. Бевзюка и девушкам из Новочебоксарского химико-механического техникума (Чувашская республика).

Суперфинал стал большим праздником баскетбола 3х3 в Нижегородской области. В этот день также прошли массовый турнир детско-юношеских команд региона, автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Пари НН». В состоявшемся перед финальными играми "Матче друзей" с участием звезд баскетбола и партнеров турнира на площадку вышел директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

- Баскетбол, как "классический", так и в варианте 3х3, это азарт, движение, командный дух и прекрасное настроение, и сегодняшний спортивные праздник еще раз подтвердил это, – отметил Александр Фролов. – Привлечение подрастающего поколения к спорту, активному образу жизни мы считаем важной задачей ESG-повестки. С 2007 года компания "Т Плюс" является генеральным спонсором Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", и сегодня этот массовый социальный проект охватывает 72 региона страны.