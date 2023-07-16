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Культура и отдых

Нижегородцы смогут посетить выставку "Московский портрет: город и люди" в Русском музее фотографии

17 июля 2023 16:58  [2] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка члена Союза фотохудожников России Анны Каунис "Московский портрет: город и люди" открылась в Нижнем Новгороде на площадке Русского музея фотографии. 

Как рассказали в министерстве культуры Нижегородской области, экспозиция включает в себя порядка 50 фотосюжетов о Москве.

Сама Анна Каунис в ходе церемонии открытия выставки подчеркнула, что экспозиция стала итогом ее работы за 2,5  -3 года.

По словам фотохудожницы, она отлично знает историю столицы России и иногда сама проводит экскурсии по Москве.

"Мы живем в динамичное время - когда я смотрю на свои работы годичной давности, то даже не узнаю некоторые места. Фотография – это то, чем я живу, я не занимаюсь ей ситуативно. Это каждый день не менее 20 километров прогулки, постоянное обдумывание, изучение истории, постоянный поиск локаций", - поделилась фотомастер.

Вдохновляясь импрессионизмом и восточным искусством, автор ежедневно в любую погоду выходит на улицы Москвы, снимает, как город встречает Новый год, весеннее цветение, новолуние, грозу, метели. Анна Каунис создала десятки фотографий Покровского собора, разных по цвету и настроению. Каждый день – новый рисунок света и неба. Каждая фотография – это ощущение изменчивости жизни и ее продолжения.

Выставку "Московский портрет: город и люди" в Русском музее фотографии можно посетить до 15 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что выставку к 100-летию открытия первой воздушной авиалинии Москва – Нижний Новгород открыли в нижегородском архиве.

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Теги:
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