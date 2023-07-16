Нижегородские социальные участковые стали участниками проекта "Дружим книгами" от Дома народного единства Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородские социальные участковые присоединились к проекту "Дружим книгами", инициатором которого выступил Дом народного единства.

Как рассказал руководитель нижегородского Дома народного единства и проекта "Социальный участковый" Роман Кошелев, в город Харцызск уже отправлено уже около 4,5 тысячи книг. По его данным, участниками проекта уже являются нижегородские авторы, издательства, организации.

"Очень много откликов от обычных горожан, готовых передать книги. И теперь их помощниками могут стать социальные участковые. Они подсказывают, куда и как обратиться", - отметил Роман Кошелев.

Так, несколько коробок книг из обширной домашней библиотеки нижегородца Владимира Лазарева были переданы для отправки в Харцызск. Сначала мужчина хотел отдать часть книг в городские библиотеки, но поменял решение после того, как социальный участковый рассказал ему о проекте "Дружим книгами".

Социальные участковые помогли упаковать книги в коробки и доставили их в Дом народного единства. В ближайшее время их отправят в ДНР.

"Я очень хотел, чтобы мои книги служили другим людям. Очень рад, что теперь их будут читать жители нового региона нашей страны", - сказал житель Канавинского района Нижнего Новгорода Владимир Лазарев.

В Доме народного единства принимают художественную, образовательную, научную и детскую литературу – новую или в хорошем состоянии. Приносить книги можно до 1 сентября. Доставить её помогут социальные участковые. Для этого необходимо обратиться к тому, кто курирует работу в вашем доме, районе либо по телефону горячей линии: 8-800-551-08-54. Сотрудники информационного центра проекта "Социальный участковый" отвечают на вопросы жителей ежедневно с 9.00 до 20.00.

Напомним, проект "Социальный участковый" реализуется с марта 2023 года, старт проекту дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Миссия социальных участковых состоит в том, чтобы стать доверенными лицами и добровольными помощниками своих соседей. Кроме столицы региона, проект охватывает Дзержинск, Арзамас, Богородск и Кстово.