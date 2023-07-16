Два нижегородских сервиса будут интегрированы в платформу "ГосТех" и тиражированы на другие регионы Общество

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ).

Вице-премьер напомнил, что в соответствии с по указом президента России Владимира Путина с 1 января 2024 года регионы должны создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "ГосТех".

В частности, в рамках первой очереди проекта уже до конца текущего года на платформу переведут сервисы 24 федеральных органов власти и 8 пилотных регионов (Нижегородская, Новосибирская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области, Пермский край, Татарстан, Санкт-Петербург).

В защите первой волны проектов на платформе "ГосТех" приняли участие руководители цифровой трансформации пилотных субъектов.

Согласно информации, в состав информационных систем первой очереди для перевода на ЕЦП "ГосТех" вошли два решения от Нижегородской области - "Обеспечение градостроительной деятельности" и "Управление имущественным комплексом".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что данные решения направлены, прежде всего, на улучшение инвестиционного климата. Так, например, система обеспечения градостроительной деятельности значительно упростила и ускорила процессы получения различной разрешительной документации.

По словам главы региона, в ближайшее время полностью в электронный вид будут переведены государственные функции и услуги, связанные с региональным государственным строительным надзором.

Замгубернатора Егор Поляков в рамках совещания подчеркнул, что Нижегородская область создала одну из самых развитых в стране систем обеспечения градостроительной деятельности, которую поддержал Минстрой РФ и рекомендовал к внедрению в других регионах страны.

Вторая система — это ГИС УИК, которая автоматизирует процессы учёта и управления государственного имущества региона.

"Мы планируем автоматизировать распоряжение имущества во всех муниципалитетах Нижегородской области. Наша система уже начала внедряться и в другие регионы по итогам обсуждения её преимуществ на ЦИПРе", - рассказал Егор Поляков.

Как стало известно по итогам совещания, в следующем году на "ГосТех" начнут переводить вторую волну проектов. Их защиты пройдут в III квартале 2023 года. К 2026 году на платформе должен работать минимум 101 сервис.