Нижегородские законодатели представят лучшие предложения пилотного "бережливого" проекта на заседании Ассоциации ПФО Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Реализацию пилотного проекта "Сквозной инвестиционный поток" обсудили члены комиссии по внедрению результатов системы бережливого управления при Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ в ПФО.

Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.

Нижегородская область входит в число семи пилотных регионов страны, где реализуется "бережливый" проект "Сквозной инвестиционный поток". Его цель – сократить сроки получения земельных участков в аренду, разрешительных документов на строительство, подключение к инженерным сетям и другой инфраструктуре.

"Пилотные регионы направили более 200 предложений, из которых мы в Законодательном Собрании отобрали 80. Совместно с Комиссией составили топ 15 предложений субъектов РФ, которые сегодня утвердили. Их мы представим для рассмотрения на заседании Ассоциации в Кирове, чтобы направить соответствующие изменения в Правительство РФ", - отметил председатель комиссии, руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

В ходе заседания члены комиссии также обсудили предстоящий Молодежный форум ПФО "IВолга", который пройдет в конце июля в Самарской области. В программе смены "Голос молодежи" запланировано обсуждение проекта федерального закона об общих принципах организации бережливого управления в органах законодательной власти субъекта РФ.

"В настоящее время всё больше регионов внедряют инструменты бережливого управления в свою деятельность. Каждый субъект видит это по-своему, пытается внедрить бережливые процессы путем проб и ошибок. Из-за этого процедура часто затягивается. Необходим единый подход к организации данной работы. На «IВолге» нам удастся привлечь к обсуждению молодежь. Услышать их мнение, что позволит взглянуть на проект под другим углом. Уверен, инициатива поможет регионам, которые только встают на путь внедрения инструментов бережливого управления", - подчеркнул Максим Ребров.

Он также отметил, что все предложения, которые обсудили на комиссии, будут вынесены на обсуждение Ассоциации законодателей ПФО.

Ранее сообщалось, что руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров поделился опытом внедрения бережливых технологий в нижегородском парламенте.