Оборудование для повышения безопасности водного транспорта разработано при поддержке Нижегородского НОЦ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудники компании "АФС-52" - участника Нижегородского научно-образовательного центра, создали оборудование для безопасности водного транспорта.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, речь идет о помощи экипажу корабля во время сильного волнения. С помощью новой разработки, таким образом, можно будет заранее оценить возможный риск кораблекрушения. Примечательно, что весь измерительный комплекс устанавливается на судно всего за 20-30 минут и осуществляет свою работу бесконтактным способом при помощи датчиков.

За счет средств гранта Нижегородского НОЦ предприятие провело испытания опытного оборудования. Ранее компания "АФС-52" стала победителем в конкурсе научно-технологических проектов по итогам 2022 года.

Директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов отметил, что наука и инновации определяют будущее Нижегородской области. По его словам, Нижегородский НОЦ делает ставку на экономику знаний, высокие и ИТ технологии.

"Грантовые конкурсы Нижегородского НОЦ ускоряют внедрение отечественных разработок в реальное производство. Конкурсы мы проводим уже на протяжении трех лет, и за это время поддержку получили более 60 научных проектов на сумму свыше 260 миллионов рублей", - отметил руководитель НОЦ.

Опытный образец в настоящее время тестируется на учебном судне Волжского университета водного транспорта – еще одного участника Нижегородского НОЦ. Результаты измерений в реальном времени отображаются на приборной панели в капитанской рубке.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука". Нацпроект реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ планирует развивать научно-технологическое сотрудничество с Китаем.