Депутаты нижегородского Заксобрания расширят полномочия Торгово-промышленной палаты региона Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Депутаты нижегородского Заксобрания намерены расширить полномочия Торгово-промышленной палаты региона.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, данный вопрос обсуждался на заседании комитета по экономике и предпринимательству 18 июля.

Так, парламентарии поддержали предложенную корректировку целей и задач палаты, связанных с развитием целого ряда видов предпринимательства и инноваций.

Кроме того, Торгово-промышленная палата Нижегородской области сможет направлять в Законодательное Собрание свои предложения по разработке законов, затрагивающих интересы предпринимательского сообщества и проводить экспертизу и мониторинг таких законопроектов.

"Прошедший мониторинг правоприменения регионального закона о Торгово-промышленной палате показал необходимость корректировки почти всех статей действующего Закона области с учетом правоприменительной практики и изменений федерального законодательства. Во время подготовки новой редакции закона мы учли мнения всех сторон – самих представителей ТПП, депутатского корпуса, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, бизнес-сообщества. В итоге, подготовлена согласованная таблица поправок, все изменения должны быть поддержаны", - отметил заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николай Упирвицкий.

По итогам обсуждения законопроекта, депутаты рекомендовали его к принятию во втором чтении с учетом таблицы поправок. Вопрос будет включён в повестку заседания Законодательного Собрания 27 июля.

Ранее сообщалось, что профильный комитет ЗСНО подготовил новую редакцию закона "О торгово-промышленной палате Нижегородской области".