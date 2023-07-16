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Бизнес

ОМК наградила лучших сотрудников завода в Выксе на День металлурга

18 июля 2023 15:25  [63] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) поздравила своих сотрудников в Выксе с профессиональным праздником – Днем металлурга.

289 сотрудников выксунского завода компании получили награды федерального, регионального, муниципального и корпоративного уровней, шесть заводчан получили звание «Почетный металлург», имена и фотографии еще тринадцати сотрудников занесли на городскую Доску почета.

"В глубине души я очень рад, что мою работу оценили, можно сказать, на пятерку. Я вплотную приблизился к шансу стать почетным металлургом. У меня уже есть губернаторская награда, которую получил в 2017 году. Знаю завод с детских лет и неоднократно будучи ребенком бывал в его цехах, потому что тут работал отец. Сам тружусь на заводе с 1995 года. У каждого в жизни есть свой источник вдохновения, у меня – это ощутимая мощь нашего производства, вид раскаленного металла. Каждый день мне хочется идти только вперед", – рассказал сотрудник выксунского завода ОМК Алексей Приуполин, который получил почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ.

Металлурги принимали поздравления с профессиональным праздником в течение всей рабочей недели. Началась она концертами в цехах от местных артистов, главное чествование заводчан прошло во Дворце культуры имени Лепсе, а завершилось празднование концертом на Красной площади с участием группы "Градусы".

"Профессионализм, стремление к развитию и преданность профессии – вот главные черты металлургов. Ценю вклад каждого сотрудника нашего предприятия, ведь трудовые победы складываются из общих усилий. Мы видим, как меняется наш город, как растет и развивается завод. Давайте и дальше заботиться о нашем будущем и с любовью относиться к тому, что уже имеем. Горжусь Выксой и заводским коллективом и приглашаю присоединиться к большой команде ОМК, чтобы участвовать в масштабных проектах страны и развиваться вместе с нами", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

Еще одним приятным подарком ко Дню металлурга стали нагрудные значки с символикой ОМК, которые сотрудникам вручили на проходных.

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Теги:
Выкса ОМК
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