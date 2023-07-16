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Общество

Реализация проекта "Моя карьера с Единой Россией" стартовала в Нижегородской области

18 июля 2023 15:58  [46] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Нижегородская область стала одним из регионов-пилотов федерального проекта "Моя карьера с Единой Россией". Он направлен на помощь в профориентации, дополнительном профессиональном образовании, трудоустройстве и карьерном росте. 

Так, при поддержке регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" ярмарка вакансий прошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода. А в спортивно-оздоровительном лагере "Чкаловец" молодогвардейцы провели консультации по вопросу трудоустройства с участниками форума "Метеор". 

"Сильная экономика - залог суверенитета государства. Современное производство мало чем отличается от работы в офисе: те же компьютеры, тот же стол, однако результат труда можно потрогать сразу и увидеть, как он помогает людям и увеличивает мощь нашей страны. "Молодая Гвардия" подключилась к проекту по привлечению талантливых кадров на предприятия страны. Вместе мы можем больше", – отметил лидер регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

По его словам, подобные ярмарки вакансий будут проходить регулярно. "Кроме того, обратиться за консультацией можно и в Штаб общественной поддержки. Наши молодогвардейцы помогут определиться с профессией и выбрать правильное направление в карьерном росте", - пояснил Роман Зыков.

Напомним, в этом году в Нижегородской области стартовал партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией". Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

Партия разработала с Минтруда новую редакцию федерального закона о занятости населения. Закон должен качественно изменить работу центров занятости, чтобы они не просто помогали безработным удержаться на плаву, оформить получение пособия по безработице, а стали местом, где людям помогают найти новую работу или приобрести новую специальность. Особое внимание планируется направить на профилактику безработицы и трудоустройство молодежи без опыта работы, инвалидам и участникам СВО, членам их семей. Обсуждение предложений ко второму чтению законопроекта пройдет, в том числе, на региональных площадках партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией".

Ранее были приняты поправки "Единой России" в Трудовой кодекс. Среди них – регулирование норм дистанционной занятости, создание единого портала "Работа России", где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости.

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Теги:
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