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Общество

Депутаты ЗСНО выступили за мораторий на закон о побочных продуктах животноводства

18 июля 2023 16:14  [122] Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания в ходе заседания комитета по АПК поддержали предложение о направлении обращения к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко для внесения изменений в закон "О побочных продуктах животноводства".

В настоящее время закон устанавливает единые экологические стандарты, предусматривающие строительство площадок для защиты грунтовых вод от загрязнения. Так, данные объекты должны иметь монолитные бетонные, герметично сваренные пленочные покрытия или содержать в основании глиняную подушку толщиной не менее 20 сантиметров. 

При этом не все сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области в состоянии построить такие площадки из-за их высокой стоимости.

Ряд предприятий АПК региона хранят навоз в металлических резервуарах с антикоррозийным покрытием, что обеспечивает высокую устойчивость к действию агрессивных сред, что по другим законодательным требованиям делать запрещено. Продать навоз частным лицам производители также не могут.

"В наш комитет постоянно поступают обращения от сельхозпредприятий и фермеров с просьбой повлиять на ситуацию. Мы считаем, что целесообразно ввести мораторий на действие закона, чтобы внести в него необходимые изменения. Например, решить вопросы с реализацией навоза. Частные лица обращаются к сельхозпредприятиям за его покупкой. А также предусмотреть возможность использования иного технологического оборудования, предотвращающего загрязнение грунтовых вод. Мы предлагаем снять с них излишнюю финансовую нагрузку, поскольку предлагаемые изменения не нарушат существующие стандарты. Депутаты комитета полностью поддержали обращение к заместителю председателя РФ Виктории Абрамченко. Будем вносить предложение на заседание Законодательного Собрания", - резюмировал председатель комитета ЗСНО по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что ООО "ПМ Групп" построит в Богородском районе животноводческий комплекс на 2800 голов.

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Теги:
Законодательное собрание
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