Политолог Елена Штульман: Атака на Крымский мост, стала отправной точкой к переделу поставок и условий зерновой сделки Политика

"Атака на Крымский мост, стала отправной точкой к переделу зерновых поставок и условий зерновой сделки для всех ее участников", - заявила политолог Елена Штульман, говоря о выходе России из зерновой сделки.

Как сообщила политолог сетевому изданию "Обзор газет", "в военной поддержке Украины, США и Европа тратят слишком много сил, не оставляя на борьбу с основным мощным противником – Китаем". "Конфликт, планомерно развязываемый США на территории Тайваня, стоит уже второй год на спусковом крючке и в любой момент может воспламениться с новой силой и стать второй полыхающей Украиной. При этом США используют свой излюбленный прием, сталкивания лбами граничащие страны, в данном случае Японию и Китай. Почему события стали развиваться столь стремительно в последние дни?", - продолжила Штульман.

"Россия вышла из договоренностей зерновой сделки. Выход России в буквальном смысле повязал по рукам и ногам погрязшую в долгах Незалежную, так что военная поддержка уже становится накладной и неинтересной коллективному Западу. Фактически Зеленский, околачивая пороги и прося военную мощь, опустил страну в миллиардные долги и распродал территории региона. Активы украинских компаний и земли уже скупили такие фонды, как “Блэкрок” и “Франклин Темплтон”, специализирующиеся на скупке активов вовремя банкротств, дефолтов и других форс-мажоров", - подчеркнула политолог.

"Сегодняшние заявления России, что отгрузка зерна может пойти напрямую нуждающимся странам, еще больше делает Украину балластом для американской экономики, которой совсем невыгодно содержать два геополитических фронта", - добавила она.

"Что же касается земель самой Украины. Территории Восточно-Европейской тектонической платформы, на фоне мировых климатических изменений являются наиболее благоприятные для жизни людей. Учитывая, прогнозируемые катаклизмы и угрозу исчезновения половины Европы в ближайшие годы, территории Украины являются стратегически важными территориальными объектами для всего Европейского континента. Только вот готовы ли граничащие страны, такие как Польша делить украинский кусок паритетно в составе Евросоюза, большой вопрос", - пояснила собеседница.

По ее словам, на наши территории, освобожденные в ходе СВО, уже никто претендовать не посмеет.

"Очень важным фактом закрытия проекта "Зеленский", является, то, что земли Украины, богатейшие плодородные почвы. На сравнительно небольшой территории в 603 628 км2, собраны огромные запасы угля, титана, никеля, железной руды, марганца, графита, серы и других. 70% всего мирового запаса высококачественного гранита и 40% – чернозёма сосредоточены именно на Украине. И чернозем имеет стратегическое значение для возобновления выращивания зерна, но уже не Украиной. Вывозить чернозем тоннами, как делал Гитлер, уже не станут, а вот выращивать зерно, учитывая мировой продовольственный кризис, будут. И под прикрытием милосердия отгружать в беднейшие европейские страны, тоже", - продолжила политолог.

"И в этом случае США неизбежно должны будут договариваться с Россией, идти на заключение мирового соглашения в целях беспрепятственной поставки зерна, используя проходы через Черное море по акваториям России и через Босфор в Турции.

Скоро все увидим сами. Жить на страницах учебника по истории, крайне интересно", - добавила она в заключение.

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