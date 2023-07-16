Монтаж кольцевой балки начался на строящейся ледовой арене в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Монтаж кольцевой балки начался на строящейся ледовой арене на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, подрядчик уже приступил к данному виду работ на объекте. Следующим этапом станет установка крыши, добавил Глеб Никитин.

В настоящее время смонтировано порядка 40% основания из металлоконструкций. Строители отмечают, что работы идут в графике.

Напомним, что строительство нового ледового дворца в Нижнем Новгороде стартовало в 2022 году.