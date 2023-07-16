Письма по итогам встречи – как правильно составить и что это такое?

Правильно составленное письмо по итогам встречи поможет продлить взаимодействие и повысить лояльность. Важно уметь правильно его составить, чтобы извлечь максимум пользы. Мы подготовили статью, из которой вы узнаете о самых важных правилах составления рассылок. Секреты написания, алгоритмы, особенности форматирования.
Закрепите результат после встречи. Он может выражаться в благодарности, информировании о дополнительных аспектах, подтверждении договоренности и прочем. Для всего этого оптимально подходит письмо follow-up. Тема, которая раскрывается в таком письме, обязательно должна касаться обсуждаемой ранее темы. Ничего лишнего в содержании – вот важное правило.
Нет строгих норм, когда следует отправлять FU. Деловой этикет диктует свои правила и как правило рассылку организуют в следующих случаях:
Составление письма подчиняется правилам:
Структура письма также должна быть строго выверена. Порядок соблюдать не обязательно, но общего содержания лучше придерживаться в таком формате:
Отличный способ всегда держать в актуальном формате содержание встречи, основные ее тезисы – применение автоматических современных алгоритмов от FollowUP. Сервис возьмет на себя задачу по фиксированию важных решений и идей, которые в последующем могут быть использованы в составлении деловых писем по итогам встречи. Функционал обеспечит оптимизацию рабочего процесса, ведь на проверку протокола теперь не нужно будет тратить часы, а все процессы в сервисы доступны и понятны.
Фото с сайта "ФОЛЛОУАП" follow-up.tech
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