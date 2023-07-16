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Общество

Волонтерский проект по развитию донорства в рамках федеральной акции "Код донора. Наставничество" стартовал в Нижегородской области

18 июля 2023 18:14  [82] Общество

В Нижегородской области стартовал волонтерский проект по развитию донорства в поддержку Всероссийской акции-конкурса "Код донора. Наставничество". Принять участие в проекте могут совершеннолетние жители региона. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови им. Н.Я. Климовой.

Организаторы уточнили, что формат проекта - Tea-Talk (беседа за чаем) предполагает деловую встречу один раз в неделю в каком-либо общественном месте. Это может быть кафе, ресторан или любое иное пространство с расслабляющей атмосферой. 

"Разговор длительностью от 20 до 40 минут в дружелюбной атмосфере позволит задать вопросы опытному наставнику о донорстве крови, ее компонентов. Также можно будет узнать о том, как вступить в Федеральный Регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток", - сообщила автор проекта Елена Сидорова-Мелихова.

Первая встреча запланирована на 19 июля в 15 ч. рядом с Нижегородским областным центром крови. Принять участие в ней можно, записавшись предварительно по телефону 8-951-902-78-52 через приложение WA Bisiness. В ответном сообщении каждый желающий будет уведомлен о точном времени и месте проведения встречи с наставником. Формат беседы предполагает не более пяти участников. Накануне будет производиться оповещение в социальных сетях о проведении мероприятия с указанием точного времени и места встречи.

Напомним, что масштабная программа по развитию добровольного донорства стартовала по всей стране еще в 2008 году. В настоящее время стратегия программы предполагает развитие не только донорства цельной крови и ее компонентов, но и создание в каждом регионе Ресурсных центров по привлечению потенциальных доноров костного мозга. 

 

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Теги:
донор Медицина и здоровье
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