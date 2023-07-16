Нижегородские приставы взыскали 6,5 млн рублей после ограничения в пользовании водительскими правами Общество

В течение первых шести месяцев 2023 года временное ограничение на пользование должником специальным правом в виде права управления транспортными средствами применено в рамках 3 168 исполнительных производств.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по Нижегородской области, всего в регионе по состоянию на 1 июля 2023 года фактически ограничено 2 934 должника в пользовании водительским удостоверением. В результате применения этой принудительной меры за 6 месяцев текущего года взыскано более 6 млн 556 тысяч рублей.

Законодательство наделяет судебных приставов-исполнителей полномочиями по вынесению постановления о временном ограничении на пользование должником правом на управление всеми видами транспортных средств.

Временное ограничение на пользование специальным правом может быть применено к гражданам, не исполняющим требования исполнительных документов о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного преступлением. Кроме того, данная мера может быть использована с целью исполнения требования неимущественного характера, связанного с воспитанием детей, а также требования о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом.

По закону решение об ограничении на пользование должником специальным правом судебный пристав-исполнитель может принимать по собственной инициативе или по заявлению взыскателя при соблюдении следующих условий: находящийся на исполнении исполнительный документ является судебным актом, либо выдан на основании судебного акта, сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 тыс. руб., должник соответствующим образом уведомлен, отсутствуют обстоятельства, исключающие возможность применения таких мер.