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Происшествия

Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора работают на месте ЧП с баржой на Волге около Балахны

18 июля 2023 18:56  [46] Происшествия
Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия работают на месте ЧП с груженой технической солью баржой на Волге в районе Балахны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, судно осуществляло перевозку технической соли из Соликамска в Тверь. Около Балахны баржа накренилась и села на мель.

В настоящее время сотрудниками Росприроднадзора изучаются возможные последствия для реки, проводятся контрольные мероприятия.

В частности, совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" осуществляется отбор проб компонентов окружающей среды. 

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Теги:
Балахнинский район Росприроднадзор Судоходство
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