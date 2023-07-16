Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора работают на месте ЧП с баржой на Волге около Балахны

Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия работают на месте ЧП с груженой технической солью баржой на Волге в районе Балахны.
Как сообщает пресс-служба ведомства, судно осуществляло перевозку технической соли из Соликамска в Тверь. Около Балахны баржа накренилась и села на мель.
В настоящее время сотрудниками Росприроднадзора изучаются возможные последствия для реки, проводятся контрольные мероприятия.
В частности, совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" осуществляется отбор проб компонентов окружающей среды.
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