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Общество

"Нижновэнерго" переведён в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся циклоном

19 июля 2023 09:18  [100] Общество

Фото: Россети

Накануне на центральные регионы России обрушился циклон: шквалистый ветер вырывал деревья, а мощные ливни затопили улицы. Метеорологи прогнозируют, что неблагоприятные погодные явления достигнут сегодня и Нижегородской области: местами ожидаются грозы, усиление ветра до 18 м/с.

В связи с этим "Нижновэнерго" переведён в режим повышенной готовности, который предполагает полную мобилизацию сил и средств.

Согласно информации, к оперативному реагированию готова 191 бригада из 768 специалистов и 355 единиц спецтехники. Также подготовлены более 300 передвижных резервных источников электроснабжения, к которым при необходимости можно подключить социально значимые объекты.

В "Нижновэнерго" работает оперативный Штаб, который взаимодействует с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. В регионе непрерывно мониторится метеообстановка, установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов, а также получить информацию об отключениях можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

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Теги:
Нижновэнерго Погода Электроэнергия
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