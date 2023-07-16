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Бизнес

Коллективный договор завода ОМК в Выксе признан лучшим в металлургии

19 июля 2023 11:08  [81] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Завод ОМК в Выксе Нижегородской области получил высшую награду конкурса среди предприятий горно-металлургической отрасли. Эксперты признали коллективный договор завода одним из лучших в отрасли уже второй год подряд.

Социальный пакет выксунского завода ОМК охватывает многие сферы жизни: достойные условия труда, отдых, заботу о здоровье и членах семьи сотрудников. С этого года на предприятии изменили подход к питанию – теперь компания компенсирует стоимость комплексного обеда. Заводчанам доступны медицинское обслуживание в клинике "Медси" и здравпунктах предприятия, программы оздоровления и детского отдыха. Так, в прошлом году более тысячи металлургов побывали в санаториях Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод и средней полосы России, в том числе по путевкам "Мать и дитя". Еще тысяча детей отдохнули в детских лагерях Выксы и на заводской базе отдыха.

Компания предоставляет дополнительные социальные отпуска, материальную помощь и адресную поддержку сотрудникам и ветеранам, возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Кроме того, эксперты оценили, что на предприятии обеспечивают безопасные условия труда и обучают сотрудников. Бесплатно повысить свою квалификацию и пройти переподготовку сотрудники могут в корпоративном университете ОМК. В 2022 году этот показатель вырос на заводе на 18%.

"Среди металлургов мы задали высокую планку – независимые эксперты неоднократно признавали наш социальный пакет одним из лучших в отрасли. И мы регулярно его улучшаем. Получая обратную связь от наших сотрудников, мы понимаем, что им важно. И речь не только про современные рабочие места и комфортные условия работы. Важно то, как мы заботимся о здоровье сотрудников, какие возможности для развития и карьерного роста предлагаем, насколько защищаем их социальные интересы", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

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Теги:
Выкса ОМК
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