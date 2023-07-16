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Общество

Мотовзвод ГИБДД проводит рейды на дорогах Нижнего Новгорода

19 июля 2023 12:07  [121] Общество

Фото: пресс-служба ГИБДД Нижегородской области

С начала 2023 года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 35 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых пострадали 37 человек. Об этом рассказали в городском Отделе ГИБДД УМВД.

Согласно предоставленой информации, в отношении мотоциклистов составлено 350 административных материалов, из них 34 - за управление транспортным средством без прав, 36 - за езду без шлема, 84 - за управление мототранспортом без документов. Кроме того, 13 водителей управляли мототранспортом с признаками опьянения.

Для контроля за двухколёсным видом транспорта на дорогах города работают сотрудники мотовзвода ГИБДД. Они проверяют наличие водительских удостоверений, обращая особое внимание на юных участников дорожного движения.

Рейды проходят во всех районах города, особое внимание автоинспекторы уделяют местам массового сбора молодёжи.

В ГИБДД напомнили, что за руль скутеров можно садиться только с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории "М", а мотоциклом можно управлять с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории "А".

Если мототранспортом управляет водитель без прав с необходимой разрешающей категорией, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей - в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

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Теги:
ГИБДД ПДД Транспорт
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