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Общество

Новую спортивную площадку открыли в Арзамасском городском округе по программе ФКГС

19 июля 2023 13:38  [109] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новую спортивную площадку открыли в селе Водоватово Арзамасского городского округа Нижегородской области по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

В этом году в селе Водоватово с населением 1,6 тыс. человек установили воркаут-площадку и детский городок, обустроили прогулочную зону, смонтировали уличное освещение. Стоимость работа составила 4,8 млн рублей. 

В сквере также планируется высадка деревьев.

"После преобразования в округ Арзамас должен был остаться в пределах финансирования одного муниципалитета, но губернатор Глеб Никитин поддержал дополнительный объем средств на еще одну сельскую территорию. Это позволит превратить пустырь в Водоватове в приветливую территорию для повседневного времяпрепровождения", - отметил глава округа Александр Щелоков.

Также в текущем году в Арзамасе отремонтируют сквер на улице Мира общей площадью благоустройства 8,4 тыс.кв.м. Проектом предусмотрено создание детских игровых зон с домиками и беседками-навесами, а также центральной площади с качелями и сценой, где можно проводить праздничные мероприятия. Основные работы на объекте должны быть завершены к 30 августа, сумма контракта составляет 48 млн рублей.

Напомним, что благоустройство общественных пространств в Нижегородской области проходит ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда".  

Ранее сообщалось, что сквер на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе благоустроили по нацпроекту.

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Теги:
Арзамасский район ФКГС
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