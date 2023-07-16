#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 июля 2023 14:20  [89] Прокуратура пресекла незаконные коммерческие полеты в Нижегородской области
19 июля 2023 14:02  [102] Сотрудники ОМК и фонд "ОМК-Участие" в десятый раз соберут в школы первоклассников Выксы
19 июля 2023 13:38  [110] Новую спортивную площадку открыли в Арзамасском городском округе по программе ФКГС
19 июля 2023 13:06  [124] Запрет на парковку около катера "Герой" вводится на Нижне-Волжской набережной до 24 июля
19 июля 2023 12:45  [159] Специалисты регионального сосудистого центра Арзамасской городской больницы выполнили более 250 операций
19 июля 2023 12:34  [136] Мазутная котельная в поселке Пыра станет работать на природном газе
19 июля 2023 12:22  [140] Минимущество продает объект культурного наследия в Сормовском районе Нижнего Новгорода
19 июля 2023 12:07  [174] Мотовзвод ГИБДД проводит рейды на дорогах Нижнего Новгорода
19 июля 2023 11:54  [141] Более чем на 50% выполнен план по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Нижегородской области
19 июля 2023 11:15  [183] Всего три вида змей обитает в Нижегородской области, два из них - краснокнижные
Общество

Сотрудники ОМК и фонд "ОМК-Участие" в десятый раз соберут в школы первоклассников Выксы

19 июля 2023 14:02  [102] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" (создан по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, ОМК) запустил в шести регионах традиционную акцию "В школу – вместе!" – металлурги и жители Выксы (Нижегородская область), Альметьевска (Татарстан), Белгорода, Благовещенска (Башкортостан), Челябинска и Чусового (Пермский край), а также сотрудники ОМК в Москве помогут собрать в первый класс более 100 детей.

На сайте фонда "ОМК-Участие" разместили списки детей, которые нуждаются в помощи. В основном это дети из многодетных и малообеспеченных семей из тех регионов, где работают предприятия ОМК.

На сайте удобная навигация по городам и вещам, которые нужны конкретному ребенку, с указанием необходимых размеров. Чтобы первый день учебного года стал праздником для ребят, необходимы: школьная и спортивная форма, спортивная и сменная обувь, ранцы, тетради, письменные принадлежности, наборы для творчества. Сбор вещей проходит до 15 августа.

"За девять лет, что идет эта акция, вместе с друзьями фонда мы собрали в школу более тысячи детей – целую школу! У наших благотворителей стало доброй традицией объединяться целыми коллективами, чтобы протянуть руку помощи первоклассникам, которым нужна поддержка. Уверена, что и в этот раз у нас получится подарить праздник детям и их родителям", – отметила руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Инга Ачкасова.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph