Сотрудники ОМК и фонд "ОМК-Участие" в десятый раз соберут в школы первоклассников Выксы Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" (создан по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, ОМК) запустил в шести регионах традиционную акцию "В школу – вместе!" – металлурги и жители Выксы (Нижегородская область), Альметьевска (Татарстан), Белгорода, Благовещенска (Башкортостан), Челябинска и Чусового (Пермский край), а также сотрудники ОМК в Москве помогут собрать в первый класс более 100 детей.

На сайте фонда "ОМК-Участие" разместили списки детей, которые нуждаются в помощи. В основном это дети из многодетных и малообеспеченных семей из тех регионов, где работают предприятия ОМК.

На сайте удобная навигация по городам и вещам, которые нужны конкретному ребенку, с указанием необходимых размеров. Чтобы первый день учебного года стал праздником для ребят, необходимы: школьная и спортивная форма, спортивная и сменная обувь, ранцы, тетради, письменные принадлежности, наборы для творчества. Сбор вещей проходит до 15 августа.

"За девять лет, что идет эта акция, вместе с друзьями фонда мы собрали в школу более тысячи детей – целую школу! У наших благотворителей стало доброй традицией объединяться целыми коллективами, чтобы протянуть руку помощи первоклассникам, которым нужна поддержка. Уверена, что и в этот раз у нас получится подарить праздник детям и их родителям", – отметила руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Инга Ачкасова.