Ход дорожных работ и состояние покрытия на ранее отремонтированных участках проверили в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Вопросы по организации дорожного движения на ремонтируемых участках в Автозаводском районе Нижнего Новгорода обсудили участники выездного совещания, которое состоялось в рамках партийного проекта "Безопасные дороги". В нем приняли участие заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности, председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, представители районной администрации, городского департамента дорожного хозяйства и подрядной организации.

На данный момент продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог на улице Строкина (от ул. Плотникова до ул. Комсомольская), улице Советской Армии (от ул. Строкина до ул. Школьной) и на днях будут начаты работы на улице Дворовая (от ул. Дьяконова до ул. Пермякова).

На совещании участники обсудили систему перехода через ул. Строкина слабовидящих граждан, а также схему съездов в сторону садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. Был проработан вопрос по увеличению парковочных мест в районе "Парка 777-летия Нижнего Новгорода" на ул. Дворовая и у лицея №165 на ул. Строкина. На контроле - уборка мусора с газонов на протяжении проведения всех работ.

Кроме того, комиссия проверила состояние дорожного покрытия на ранее отремонтированных участках. Подрядчику были предъявлены требования по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств по ремонту, проведенному в 2022 году на Южном шоссе и проспекте Ильича. Особое внимание уделили подтоплению в дождливую погоду пешеходных переходов.

Как отметил Владимир Солдатенков, будут проведены дополнительные контрольные рейды после устранения замечаний, которые подрядчик обязуется выполнить.

"Эффективность таких мероприятий состоит в том, что можно обсудить рабочие моменты на всех этапах строительства, начиная с подготовки документации и заканчивая исполнением работ подрядчика. По итогу проведения выездного совещания решено провести дополнительный контрольный выезд в середине августа", - прокомментировал итоги объезда депутат.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" будут отремонтированы 22 участка дорог общей протяженностью около 18 км. На эти цели по нацпроекту выделено порядка 900 миллионов рублей.

Ремонт и строительство автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения выделено как одно из приоритетных направлений в работе "Единой России", в ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.

В рамках партпроекта "Безопасные дороги" депутаты, активисты и общественные контролеры "Единой России" проводят мониторинг ремонтных и строительных работ на протяжении всей дорожной кампании.