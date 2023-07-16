Городовые начнут проводить пешие экскурсии по Нижнему Новгороду с 20 июля Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Городовые начнут проводить пешие экскурсии по Нижнему Новгороду с 20 июля. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

Согласно информации, в рамках проекта "Прогулки по Дружному Нижнему с городовым" участники познакомятся улицами, строениями, памятными знаками и другими объектами, чья история связана с культурой разных народов, живущих в Нижнем Новгороде.

"Наш город на протяжении всей своей истории был многонациональным и многоконфессиональным. Таким он и остается. Нижний Новгород славится своими добрососедскими традициями. К примеру, я очень рад, что наш проект поддержали настоятели храмов от разных конфессий, которые согласились нам помочь в организации первого туристического маршрута", - рассказал директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Первая прогулка продолжительностью 2,5 часа пройдет завтра в 12:00, а информация о следующих экскурсиях будет опубликована в группе "Дружный Нижний" в соцсети "ВКонтакте".

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке или позвонить по телефону 8-986-744-0889.

Напомним, что новые городовые появились в Нижнем Новгороде в конце мая 2022 года. Они могут оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию, а также ответить на вопросы нижегородцев и туристов.