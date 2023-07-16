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Общество

Социальная стабильность и развитие страны: "Единая Россия" заложит в федеральном бюджете средства на реализацию народной программы

19 июля 2023 17:26  [93] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Финансирование народной программы "Единой России" в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку обсудили на программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева с федеральными министрами. 

Как подчеркнул председатель партии, в проекте бюджета на 2024-2026 годы необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. Первоочередная задача - обеспечить безопасность государства, обороноспособность, потребности СВО - на это должны быть направлены все усилия.

"Главный финансовый документ страны создаётся в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял. Мы противостоим крайне серьезным вызовам и угрозам. Неукоснительный приоритет для партии - интересы граждан", - сказал Дмитрий Медведев.

Необходимо учитывать также нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных Сил, в том числе - вопросы кадрового обеспечения, отметил председатель партии, добавив, что "Единая Россия" принимает активное участие в работе по привлечению специалистов на оборонные предприятия.

"Оборонные предприятия получили большие заказы. И далеко не всегда у них есть для того, чтобы эти заказы выполнять, необходимые кадры", - отметил он.

Председатель партии призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах.  "Они такую помощь в буквальном смысле выстрадали. И должны получить ее как можно быстрее", - подчеркнул он.

В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются для "Единой России" причиной отложить реализацию народной программы.

"Все ее положения, все то, что мы обещали избирателям - будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами Правительства, руководством Минфина. Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах", - пояснил он.

В том числе в полном объеме будет финансироваться фронт, сказал Андрей Турчак.

"Безусловным приоритетом остаются социальные обязательства перед людьми. Они будут исполнены. Все цели, которые мы перед собой ставим, реальны. И мы их достигнем", - резюмировал секретарь Генсовета "Единой России".

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, выполнение социальных обязательств - приоритет бюджетной политики. Федеральный бюджет 2024-2026 предусматривает финансирование ключевых положений народной программы "Единой России".

"Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4 классов, выплаты за классное руководство. Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры", - подчеркнул министр финансов.

Эффективность реализации народной программы – главный индикатор работы "Единой России", отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина, говоря о реализации народной программы в регионе.  

"В Нижегородской области идет масштабное строительство школ – одновременно строится 23 здания как в самом Нижнем, так и в отдаленных муниципалитетах. Во всех без исключения районах продолжается благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, которые были определены с учетом мнения жителей. В регионе реализуются приоритетные проекты развития системы здравоохранения. Обеспечен большой объем дорожных работ", - сказала руководитель фракции. 

"Особое внимание уделяем поддержке наших военнослужащих и заботе об их семьях. Опыт региона по военному соцконтракту отмечен на федеральном уровне и рекомендован для распространения по России", - добавила она. 

Проект федерального бюджета перед голосованием во фракции и Госдуме рассмотрят на программной комиссии "Единой России". Партия вместе с Кабмином обсудит, финансирование каких положений народной программы требует дополнительной проработки.

Напомним, народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.

13 июня 2023 года "Единая Россия" внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых - "Развитие новых регионов" и "Развитие туризма".

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Теги:
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