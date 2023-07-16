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Политика

Владимир Путин пожелал Илье Штокману продолжить карьеру на "гражданке"

19 июля 2023 18:39  [134] Политика
Илья Штокман на заседании

Илья Штокман на заседании

Фото: кадр трансляции с мероприятия

В Екатерининском зале Кремля 19 июля состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", которое провёл Владимир Путин.

Как сообщает телеканал "360", во время мероприятия президент пообщался с нижегородцем Ильёй Штокманом, одним из победителей второго сезона конкурса "Лидеры России", а ныне участником СВО.

Напомним, Илья Штокман занимал пост первого замглавы мэрии Нижнего Новгорода и добровольно мобилизовался в сентябре 2022 года.

Он рассказал Владимиру Путину о том, как в 1998 году из-за кризиса с семьёй уехал за границу, прошёл путь от грузчика в пекарне до руководителя проектов в крупной IT-компании, в 2004 году вернулся в Россию и построил вместе с отцом семейный бизнес.

"Меня часто спрашивали, зачем я вернулся. Я всегда говорил, что я хочу жить в стране, в которой хочется жить, и всё, что я делал и делаю, я делаю именно для этого", - отметил Штокман.

Уже в 40 лет он принял участие в "Лидерах России" - и победил во втором сезоне, затем стал замглавы горадминистрации и проработал в должности два года.

"Было много идей и планов, но тут объявили мобилизацию. В субботу сидел на даче на скамейке, посмотрел вокруг, посмотрел на сына, который занимался какими-то своими, наверное, очень важными делами, и понял, что всё, что происходит здесь, – конечно, это нужно и важно, но наше будущее, будущее страны сейчас решается там, на юге", - поделился своими размышлениями чиновник.

Глава государства отметил, что это удивительная история.

"В ней будто отражается часть истории страны... Я надеюсь, что, получив этот жизненный опыт, Вы вернётесь и в мирную жизнь - и продолжите свою карьеру по жизни в самом широком смысле этого слова. Удачи Вам", - пожелал Владимир Путин.

Он также попросил присутствовавшего на заседании замглавы администрации президента Сергея Кириенко "обращать внимание на таких людей, имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны – и не только в Вооруженных Силах, но и на "гражданке".

Президент в шутку вспомнил, что одно из самых больших газовых месторождений в стране называется Штокмановским.

"Кстати, его не Вашим именем назвали? [К сожалению, не имею к нему отношения] Но уверен, что в будущем города, улицы, школы и парки назовут именами ваших сослуживцев", — сказал глава государства.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода СВО
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