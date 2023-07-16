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Уроки по нейросетям и киберспорту могут ввести в нижегородских школах

19 июля 2023 18:54  [91]

Уроки по нейросетям и киберспорту могут ввести в нижегородских школах, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, данные нововведения в школьной программе являются необходимыми в современных реалиях.

В настоящее время нейросети представляют собой перспективную область искусственного интеллекта. Таким образом, их изучение нижегородскими школьниками позволит учащимся получить нужные знания в научно-технической сфере.

Говоря о киберспорте, руководитель направления Machine Learning в IT-компании Globus и лидер НРО партии "Гражданская сила" Илья Померанцев отмечает его разностороннее значение: сегодня это не только компьютерные игры, но и возможность для развития командных навыков, стратегического мышления, умения принимать быстрые решения.

Ранее сообщалось, что АНО "Горький Тех" предложила ввести уроки VR-астрономии для школьников и студентов СПО в Нижегородской области. Уроки черчения вернут в российские школы в 2024 году.

 

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