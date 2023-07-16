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Экономика

Межрегиональный форум по внедрению регионального инвестстандарта пройдет в Нижнем Новгороде 30 августа

20 июля 2023 12:02  [75] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Межрегиональный форум по внедрению регионального инвестиционного стандарта пройдет в Нижнем Новгороде 30 августа 2023 года. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросу реализации инвестстандарта в регионах России под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

На мероприятие, которое состоится на территории Нижегородской ярмарки, будут приглашены представители всех регионов России, члены комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Инвестиции", деловые объединения субъектов РФ. В пленарном заседании, в частности, ожидается участие Андрея Белоусова и заместителя министра экономического развития РФ Мурата Керефова.

"Наш регион один из первых внедрил все элементы инвестстандарта. В качестве единого окна для инвесторов работает Корпорация развития, для решения проблемных вопросов они обращаются в совет по стратегии и инвестициями (инвесткомитет – прим.). Сформированы удобная карта с базой инвестплощадок региона, инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил. Нижегородская область – в тройке лидеров рейтинга состояния инвестклимата АСИ, а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта идем сразу после Москвы. Уверен, что Нижний станет отличной площадкой для обмена опытом между регионами", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.  

В ходе форума также запланировано проведение заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Инвестиции" и мастер-классы для инвестиционных команд и инвесторов.

"Инвестстандарт – это "набор инструментов", которые должны работать в регионе, чтобы инвесторам захотелось реализовывать здесь свои проекты, чтобы им было комфортно. Важно, что оценку соответствия региона инвестстандарту дает сам бизнес: представители "Деловой России", Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин предложил изменить федеральное законодательство для повышения удобства инвесторов.

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Теги:
Глеб Никитин Инвестиции
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