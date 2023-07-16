Нижегородские победители конкурса бизнес-проектов "Производство - 2023" получили гранты до 500 тыс. рублей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги конкурса бизнес-проектов "Производство - 2023" подвели в Павлове. Конкурс организован павловским филиалом центра "Мой бизнес", действующим в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", при поддержке производителя садово-огородного и снегоуборочного инструмента ООО "Корона".

"Три павловских производственных предприятия получили сертификаты на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Общий призовой фонд конкурса составил миллион рублей, выделенный компанией "Корона". Этот конкурс – яркий пример того, как успешный бизнес поддерживает небольшие компании, вкладывая средства в развитие родного района. А государство в лице центра "Мой бизнес" помогает определять лучшие проекты, используя инструменты оценки государственных программ поддержки, например, конкурсов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Это первая программа кооперации крупного бизнеса и государства для поддержки малых предприятий в Павловском муниципальном округе.

"Ранее у нас был опыт взаимодействия с коммерческими организациями - в основном, при поддержке социального предпринимательства. Это были такие компании, как Выксунский металлургический завод, рекламное агентство "Мост", РФЯЦ-ВНИИЭФ, Сбербанк, Ростелеком, "Саровский шоколад". Сейчас направление другое - поддержка локальных производственников. Я рад, что было принято решение о проведении этого конкурса и надеюсь, что совместная работа будет продолжена", - сказал Максим Черкасов.

В конкурсе "Производство - 2023" могли принять участие молодые предприниматели в возрасте до 35 лет из Павловского муниципального округа, а также те, кто только планирует открыть свой бизнес в этом районе. На конкурс было подано 15 заявок по различным направлениям: от пошива одежды для животных до изготовления топливных брикетов. 13 предпринимателей успешно прошли тренинги от АО "Корпорация МСП" по темам: "Генерация бизнес-идей" и "Азбука предпринимателя" в центре "Мой бизнес" Павловского округа, в ходе которых разработали бизнес-планы. Эти планы оценивало жюри для выбора победителей.

Победителями конкурса стали социальный предприниматель Николай Молоков с проектом производства сыра из козьего молока на личном фермерском хозяйстве (грант 500 тыс. руб.), самозанятый Артем Самарин - производитель мебели в стиле лофт "Сапи" (грант 300 тыс. руб.), индивидуальный предприниматель Олег Олисов - производитель детских вигвамов (грант 200 тыс. руб.).

По словам генерального директора ООО "Корона" Михаила Ермошина, все участники представили интересные проекты, заслуживающие внимания.

"У нас в районе очень много талантливых и увлеченных людей, которые готовы вкладывать свое время и силы в развитие новых направлений бизнеса. Я рад, что мы смогли поддержать наиболее перспективные и востребованные проекты и считаю, что в следующем году этот формат нужно обязательно продолжить. Сумма грантов должна быть больше - мы уже обсудили это с коллегами", - сказал Михаил Ермошин.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что победители конкурса "Займись делом" получат бесплатную рекламную кампанию.