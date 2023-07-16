Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
20 июля 2023 12:30  [39] Нижегородские победители конкурса бизнес-проектов "Производство - 2023" получили гранты до 500 тыс. рублей
19 июля 2023 11:08  [287] Коллективный договор завода ОМК в Выксе признан лучшим в металлургии
18 июля 2023 15:25  [391] ОМК наградила лучших сотрудников завода в Выксе на День металлурга
18 июля 2023 14:02  [499] "Теплоэнерго" начало реализацию концессионного соглашения по развитию теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода
18 июля 2023 10:22  [446] Владелец брендов Zewa, Libero и Libresse продал российский бизнес
14 июля 2023 18:11  [897] Нижегородская делегация провела более 1,5 тысячи бизнес-встреч и переговоров на выставке "Иннопром-2023"
13 июля 2023 14:27  [691] "Ростелеком" входит в топ-3 конвергентных операторов
12 июля 2023 18:15  [916] Российско-белорусское станкостроительное предприятие будет создано в Нижнем Новгороде
11 июля 2023 12:45  [771] Игорь Норенков: "Иннопром – идеальная площадка для коммуникаций и презентации конкурентного преимущества"
11 июля 2023 11:40  [648] ПСБ в Приволжье выдал первый в банке кредит по программе инвестиций в спортивной сфере
Бизнес

Нижегородские победители конкурса бизнес-проектов "Производство - 2023" получили гранты до 500 тыс. рублей

20 июля 2023 12:30  [39] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги конкурса бизнес-проектов "Производство - 2023" подвели в Павлове. Конкурс организован павловским филиалом центра "Мой бизнес", действующим в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", при поддержке производителя садово-огородного и снегоуборочного инструмента ООО "Корона".

"Три павловских производственных предприятия получили сертификаты на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Общий призовой фонд конкурса составил миллион рублей, выделенный компанией "Корона". Этот конкурс – яркий пример того, как успешный бизнес поддерживает небольшие компании, вкладывая средства в развитие родного района. А государство в лице центра "Мой бизнес" помогает определять лучшие проекты, используя инструменты оценки государственных программ поддержки, например, конкурсов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Это первая программа кооперации крупного бизнеса и государства для поддержки малых предприятий в Павловском муниципальном округе.

"Ранее у нас был опыт взаимодействия с коммерческими организациями - в основном, при поддержке социального предпринимательства. Это были такие компании, как Выксунский металлургический завод, рекламное агентство "Мост", РФЯЦ-ВНИИЭФ, Сбербанк, Ростелеком, "Саровский шоколад". Сейчас направление другое - поддержка локальных производственников. Я рад, что было принято решение о проведении этого конкурса и надеюсь, что совместная работа будет продолжена", - сказал Максим Черкасов.

В конкурсе "Производство - 2023" могли принять участие молодые предприниматели в возрасте до 35 лет из Павловского муниципального округа, а также те, кто только планирует открыть свой бизнес в этом районе. На конкурс было подано 15 заявок по различным направлениям: от пошива одежды для животных до изготовления топливных брикетов. 13 предпринимателей успешно прошли тренинги от АО "Корпорация МСП" по темам: "Генерация бизнес-идей" и "Азбука предпринимателя" в центре "Мой бизнес" Павловского округа, в ходе которых разработали бизнес-планы. Эти планы оценивало жюри для выбора победителей.

Победителями конкурса стали социальный предприниматель Николай Молоков с проектом производства сыра из козьего молока на личном фермерском хозяйстве (грант 500 тыс. руб.), самозанятый Артем Самарин - производитель мебели в стиле лофт "Сапи" (грант 300 тыс. руб.), индивидуальный предприниматель Олег Олисов - производитель детских вигвамов (грант 200 тыс. руб.).

По словам генерального директора ООО "Корона" Михаила Ермошина, все участники представили интересные проекты, заслуживающие внимания.

"У нас в районе очень много талантливых и увлеченных людей, которые готовы вкладывать свое время и силы в развитие новых направлений бизнеса. Я рад, что мы смогли поддержать наиболее перспективные и востребованные проекты и считаю, что в следующем году этот формат нужно обязательно продолжить. Сумма грантов должна быть больше - мы уже обсудили это с коллегами", - сказал Михаил Ермошин.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что победители конкурса "Займись делом" получат бесплатную рекламную кампанию.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Гранты Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph