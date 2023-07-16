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Происшествия

Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено в Чкаловском городском округе

20 июля 2023 13:36  [63] Происшествия

Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено после проверки прокуратуры Чкаловского района в отношении АО "Чкаловское ДРСУ".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, проведенная проверка выявила факты задолженности по заработной плате перед 44 сотрудниками предприятия.

Так, долг в объеме 3,9 млн рублей образовался в период с апреля по июнь текущего года.

Кроме того, руководитель предприятия нарушил сроки выплаты заработной платы еще перед 11 работниками.

Отмечается, что в настоящее время уже расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Кроме того, в целях устранения нарушений и погашения долга прокуратура внесла представление руководителю организации.

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также вопрос фактического восстановления трудовых прав граждан находится на контроле прокуратуры Чкаловского района.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Ленинском районе из-за невыплаты зарплаты работнику предприятия.

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Теги:
Прокуратура Чкаловский г.о.
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