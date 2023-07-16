Депутаты ЗСНО предложили увеличить финансирование на обеспечение жильем молодых семей Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК депутаты поддержали предложение направить обращение в Правительство РФ.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, речь идет о возможности увеличения ассигнования федерального бюджета госпрограммы "Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" в части обеспечения жильем молодых семей.

В Нижегородской области действует государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области". В рамках нее реализуется подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей".

В 2022 году в пределах выделенного финансирования в Нижегородской области 89 семей получили социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство частного дома. На 2023 год планируется предоставление социальной выплаты 64 семьям.

"Сегодня практика показывает, что федерального софинансирования программы поддержки молодых семей недостаточно. Оно составляет 24 млн рублей в год к областным 40 млн. Однако количество претендентов на получение льгот составляет более 900 человек. Из-за недостаточного финансирования молодым семьям приходится стоять в очереди по несколько лет. А это приводит к тому, что многие из них в период ожидания исключаются из списков, так как одному из членов семьи исполняется 36 лет. Так, в Нижегородской области, по данному критерию в этом году будет исключено 110 молодых семей", - отметил председатель комитета ЗСНО по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

"Отсутствие надлежащих условий жизни для молодых семей является препятствующим фактором для рождения детей, и в конечном итоге негативно сказывается на демографической ситуации. На данном этапе только Правительство РФ способно повлиять на ситуацию. Уверен, депутаты на заседании Законодательного Собрания поддержат инициативу обращения об увеличении финансирования программы "Поддержки молодых семей", - подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Егоров.

Ранее сообщалось, что возможность оформить жилищный сертификат онлайн появилась у нижегородских многодетных семей.