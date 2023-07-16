Малоимущих нижегородцев освободят от внесения платы за пользование жильём Общество

В Гордуме Нижнего Новгорода 20 июля прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике. Депутаты обсудили порядок освобождения малоимущих граждан от внесения платы за пользование жильём.

Согласно информации, необходимо было привести в соответствие с федеральным и региональным законодательством муниципальный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок признания граждан малоимущими для выделения им помещений по договорам социального найма.

Так, к полномочиям Гордумы предлагается отнести установление порядка освобождения малоимущих граждан от внесения платы за пользование жилыми помещениями, а к полномочиям горадминистрации - признание граждан малоимущими для предоставления им в наём жилых помещений и для освобождения от внесения платы за это.

Председатель комиссии Инна Ванькина отметила, что такая мера социальной поддержки станет хорошим подспорьем для малообеспеченных жителей города, а также будет способствовать уменьшению социального неравенства и защите их жилищных прав.

Также депутаты обсудили внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода в рамках основных направлений деятельности постоянной комиссии.