Владимир Путин продлил действие экономических мер в отношении недружественных стран до конца 2025 года Экономика

Президент РФ Владимир Путин продлил действие специальных экономических мер в отношении недружественных западных стран вплоть до конца 2025 года. Соответствующий указ уже опубликован, сообщает телеканал "360".

"Внести в указ [...] изменение, заменив в абзаце первом пункта "один" слова "до 31 декабря 2023 года" словами "до 31 декабря 2025 года", — говорится в документе.

Напомним, глава государства подписал указ о специальных экономических ответных мерах 8 марта 2022 года. Тогда были утверждены ограничения на вывоз из России и ввоз в неё отдельной продукции и сырья, в том числе лесоматериалов, удобрений, медицинского, телекоммуникационного и другого оборудования. Пи этом меры не коснулись товаров, которые граждане РФ ввозят в страну для личного пользования.

Стоит отметить, что в России с 2014 года действует продовольственное эмбарго на импорт продукции из тех стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских граждан и компаний. В перечень запрещённых к ввозу продуктов попали продукция и сырьё, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.

В список запрещённых продуктов попали: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, молоко и молочная продукция, овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи, колбасы, сыры и творог на основе растительных жиров. С 1 ноября 2016 года в список была включена соль и хлорид натрия.