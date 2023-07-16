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Нижегородский доброволец: "Если бы я не пошел на спецоперацию, потом бы всю жизнь винил себя, что не помогал защищать Родину"

20 июля 2023 18:04  [83] Общество

19 июля новая группа контрактников из Нижнего Новгорода и других муниципалитетов региона отправилась в учебную часть на боевое слаживание для дальнейшей отправки в зону СВО. Как сообщили в Доме народного единства, все они заключили контракт на прохождение военной службы в составе Вооруженных сил РФ.

Большинство добровольцев признается: времени на то, чтобы всё обдумать и настроиться, было достаточно. Когда от вражеских атак страдают новые территории и приграничные регионы России, откладывать принятие решения и дальше смотреть на происходящее со стороны - это неправильно.

"Я знаю: если бы не пошел на спецоперацию, потом бы всю жизнь винил себя, что не был там и не помогал защищать Родину", - поделился 30-летний контрактник из Нижнего Новгорода.

Многие добровольцы участвуют в спецоперации не впервые. У 45-летнего уроженца Донецкой области, а теперь жителя Бора, это уже третий военный поход. Впервые он пошел воевать за ДНР в 2014 году как ополченец, затем в 2022 году, уже после переезда в Нижегородскую область, ушел на СВО добровольцем. Сейчас снова заключил контракт.

"В 2014-ом, когда какие-то негодяи начали рушить памятники, навязывать свои идеи, запрещать нам говорить на русском языке, я отправил семью в Россию, а сам вступил в ополчение. Сейчас иду на спецоперацию – побеждать! И призываю всех патриотов помогать защищать Родину", - рассказал он.

В то время как одни добровольцы уже отправляются в воинскую часть на подготовку, другие заключают контракты и готовятся к службе. В военкомате очень оживленно: в одном кабинете – тестирование, в другом – медкомиссия, в третьем - оформление социальных гарантий.

"Я правильно воспитан: надо защищать свое Отечество, свою семью. Иду на СВО с боевым и патриотическим настроением, позитивом. Чувствую уверенность в завтрашнем дне. Я туда еду защищать свою страну. Всё будет хорошо", - поделился 21-летний будущий защитник из Дзержинска.

В ходе заключения контракта добровольцам при необходимости предоставляют общежитие и горячее питание. Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает Координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Подробную информацию о службе по контракту, формируемых в Нижегородской области подразделениях, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

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Теги:
Военные СВО
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