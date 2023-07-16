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Общество

Несколько домов в селе Каменки Богородского района подключили к газу в рамках догазификации

20 июля 2023 17:52  [86] Общество
Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

В селе Каменки Богородского муниципального округа Нижегородской области состоялось подключение к сетевому газу первых домов одного из микрорайонов. Для газификации домовладений на трех улицах микрорайона - Шишкина, Репина и Саврасова - построено свыше 2 км распределительных газопроводов, установлен газораспределительный пункт. Всего в микрорайоне семь улиц, потенциал догазификации – 277 существующих и будущих домовладений.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион одним из первых реализовал практику субсидирования строительства газовых сетей до цоколя домовладения.

"Кроме этого, действуют меры социальной поддержки. Ими могут  воспользоваться 20 категорий граждан. Размер компенсации расходов по приобретению газового оборудования и строительству газопровода внутри домовладения составляет до 160 тысяч рублей. Меры поддержки разработаны в целях выполнения задач по догазификации, которые поставил президент России Владимир Путин", - отметил Глеб Никитин.

К настоящему времени с жителями села Каменки  заключено свыше 150 договоров на догазификацию, более 80 из них исполнены – сети построены до границ земельных участков заявителей.  

В церемонии запуска газа в первый дом микрорайона приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"В рамках социальной газификации в Нижегородской области за два года проложено 356 км газовых сетей. Заключено в общей сложности 21,6 тыс. договоров, почти 70% (14 тыс.) исполнены, а в 7,5 тыс. домов уже пользуются экономичным и чистым топливом. Важно, что власти региона приняли на себя повышенные обязательства: компенсируют заявителям стоимость строительства газопровода до фасада дома, и это является дополнительным стимулом для жителей. Уверен, что с такой поддержкой все задачи по догазификации в регионе будут выполнены", - отметил Сергей Густов.

Ранее сообщалось, что догазификация до цоколя дома станет бесплатной в Нижегородской области.

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Теги:
Богородский район Газопровод
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