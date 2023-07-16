Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
20 июля 2023 18:32  [40] Монтаж нового турбокомпрессора начался на Автозаводской ТЭЦ
20 июля 2023 17:18  [99] Шесть новых исследовательских центров по развитию искусственного интеллекта начнут работать в России в 2023 году
20 июля 2023 14:30  [166] Владимир Путин продлил действие экономических мер в отношении недружественных стран до конца 2025 года
20 июля 2023 12:02  [193] Межрегиональный форум по внедрению регионального инвестстандарта пройдет в Нижнем Новгороде 30 августа
20 июля 2023 09:54  [207] Нижегородские сельские хозяйства в 2023 году увеличили производство мяса и молока
19 июля 2023 17:07  [303] Налоговые доходы бюджета Нижнего Новгорода за первое полугодие исполнены на 36,4% от годового плана
18 июля 2023 14:26  [435] Депутаты нижегородского Заксобрания расширят полномочия Торгово-промышленной палаты региона
17 июля 2023 18:56  [632] Развитие туристического потенциала Ковернинского округа предлагается внести в обновленную Стратегию региона
15 июля 2023 09:14  [680] Длина квантовой сети РЖД по итогам 2023 года достигнет 2,5 тыс. км
13 июля 2023 18:22  [732] Нижегородская область в июне сэкономила на торгах 848,1 млн рублей
Экономика

Монтаж нового турбокомпрессора начался на Автозаводской ТЭЦ

20 июля 2023 18:32  [40] Экономика
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

На Автозаводской ТЭЦ компании Эн+ приступили к установке турбокомпрессора с приводной паровой турбиной. Он был разработан китайским партнёром "Xi’an ShaanGuPower Co., Ltd" по техническому заданию энергохолдинга. Стоимость проекта и всех работ составили 235 млн рублей. 

Уникальный компрессор заменит выработавший свой ресурс техническое оборудование, которое эксплуатировалось на АТЭЦ более 50 лет. Установка современного оборудования позволит снизить удельные расходы топлива, а также увеличить производство и поставку сжатого воздуха промышленным предприятиям Нижегородской области в объеме 159 млн м3 в год. Кроме того, отработанный пар турбины будет использован на собственные нужды ТЭЦ, а также для подачи горячего водоснабжения в Автозаводском районе.

"Сейчас на ТЭЦ прибыли представители завода-изготовителя из Китая, которые совместно с нашими специалистами приступили к выполнению шеф-монтажных работ по установке турбокомпрессора. Финальная и самая ответственная часть работ начнется в сентябре – это проведение пусконаладочных работ по системам управления, автоматизации и регулированию", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Работы по замене турбокомпрессора включают демонтаж выведенного из эксплуатации оборудования, строительство турбокомпрессорной установки с приводной противодавленческой паровой турбиной и общестроительные работы по капитальному ремонту технического корпуса, где располагается сам турбокомпрессор. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph