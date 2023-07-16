Монтаж нового турбокомпрессора начался на Автозаводской ТЭЦ Экономика

Фото: ГК “Волгаэнерго”

На Автозаводской ТЭЦ компании Эн+ приступили к установке турбокомпрессора с приводной паровой турбиной. Он был разработан китайским партнёром "Xi’an ShaanGuPower Co., Ltd" по техническому заданию энергохолдинга. Стоимость проекта и всех работ составили 235 млн рублей.

Уникальный компрессор заменит выработавший свой ресурс техническое оборудование, которое эксплуатировалось на АТЭЦ более 50 лет. Установка современного оборудования позволит снизить удельные расходы топлива, а также увеличить производство и поставку сжатого воздуха промышленным предприятиям Нижегородской области в объеме 159 млн м3 в год. Кроме того, отработанный пар турбины будет использован на собственные нужды ТЭЦ, а также для подачи горячего водоснабжения в Автозаводском районе.

"Сейчас на ТЭЦ прибыли представители завода-изготовителя из Китая, которые совместно с нашими специалистами приступили к выполнению шеф-монтажных работ по установке турбокомпрессора. Финальная и самая ответственная часть работ начнется в сентябре – это проведение пусконаладочных работ по системам управления, автоматизации и регулированию", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Работы по замене турбокомпрессора включают демонтаж выведенного из эксплуатации оборудования, строительство турбокомпрессорной установки с приводной противодавленческой паровой турбиной и общестроительные работы по капитальному ремонту технического корпуса, где располагается сам турбокомпрессор.